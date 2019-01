Así vivimos desde dentro la gala 'Dónde estabas entonces': nostalgia de los 90 en código millenial con una Ana Pastor que pide repetir Adrián Ruiz 11/01/2019 - 11:20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asistió al evento de La Sexta celebrado en los Teatros del Canal

La Sexta quiso este jueves rendir homenaje a los 90 y qué mejor forma de trasladarnos a esta década que con una gran gala de televisión en directo que dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Dónde estabas entonces. Ana Pastor se puso al frente de una nostálgica velada, con un plantel de invitados de excepción, que recuperó el espíritu y la ilusión de aquella época ante un público de 800 personas que abarrotó los Teatros del Canal de Madrid al que ECOTEUVE.ES también tuvo la oportunidad de acudir.

Pocos minutos después de las 10 de la noche, la Sala Roja -que dio para más de un chascarrillo político- del complejo artístico de la capital se empezó a llenar de rostros muy conocidos, mayoritariamente del universo de Atresmedia. Iñaki López, Andrea Ropero, Roberto Brasero, José Yelamo, Hilario Pino, Gonzo, Jesús Cintora... nadie se quiso perder el gran evento de La Sexta. Ni siquiera Antonio García Ferreras, que finalmente se perdió el último cuarto del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Olympiacos para acudir in extremis a la cita. Eso sí, pudo seguir desde el patio de butacas los últimos minutos del encuentro a través de su móvil en compañía de la jugadora Amaya Valdemoro.

A las 22.30, Ferreras guardó su teléfono y sacó una pequeña cámara de fotos con la que no se perdió ni un solo detalle de una gala que inauguró Chimo Bayo a ritmo de su mítico Extasy Extano -la del sacatán sacatún tantan- poniendo en pie a toda la platea. Se subió el telón y se descubrió la sobria pero elegante escenografía elegida para la ocasión. En mitad del escenario: Ana Pastor junto a los Javis y José Luis Rodríguez Zapatero, que rompieron el hielo con una interesante charla sobre los límites del humor, la evolución de la tecnología -con el momentazo de ZP escribiendo a trompicones su primer tuit desde la cuenta de Javier Calvo- o la lucha por los derechos LGTBIQ+.

Tan importante como saber donde estábamos entonces es asumir si nos reconocemos en lo que hemos sido. (Soy José Luis Rodríguez Zapatero)?????? — Javier Calvo (@javviercalvo) 10 de enero de 2019

María Galiana y Íñigo Errejón, estrellas de la gala

Tras una breve pero importante conversación sobre el machismo en el deporte entre Amaya Valdemoro, Lidia Valentín y Vicente del Bosque, llegó el turno de María Galiana e Íñigo Errejón, que se convirtieron en la gran sorpresa de la noche. El político de Podemos, que acudió a la cita en compañía de Rita Maestre, analizó junto a la actriz de Cuéntame la televisión de los 90.

Para la ocasión, Ana Pastor -que no perdía hilo de lo que se comentaba en Twitter al mismo tiempo que hacía las entrevistas- ofreció un vídeo que hizo las delicias del respetable. El teatro se llenó de carcajadas recordando cómo ha cambiado la pequeña pantalla desde hace 30 años: desde una presentadora que explicaba "lo que llamamos una lesbiana", hasta Jorge Javier cenando en directo con Isabel Pantoja pasando por los grandes hitos televisados del folclore patrio (bodas reales y momentazos de Lola Flores, Rocío Jurado y otras celebridades ante las cámaras).

María Galiana e Íñigo Errejón demostraron una gran complicidad y la actriz de Cuéntame (que reconoció una vez más que no ve su serie) provocó la risa de los presentes atreviéndose a lanzar algunos chascarrillos sobre la 'fibromalgia' televisada de María José Campanario. "Yo tengo reuma y a mí no me sacan", bromeó espontánea.

Dónde estabas entonces cerró el círculo y concluyó su velada con música. Rozalén, Jaime Altozano y Boris Izaguirre se reunieron ante Ana Pastor, que no dudó en rescatar los mejores hits del venezolano en Crónicas Marcianas. El youtuber analizó los ritmos y melodías de los 90 y se atrevió a tocar al piano el Extasy Extano de Chimo Bayo que Rozalén replicó también a la bandurria. La de Albacete cerró la noche cantando a capella el Insurrección del Último de la Fila que pone sintonía al programa de La Sexta.

Fin de fiesta con Ana Pastor pidiendo galas semanales

Tras una larga ovación, las cámaras se apagaron y el público se puso en pie comentando lo mejor de la gala. Errejón saludaba a Hilario Pino, Ferreras buscaba a su hija para que se hiciera una foto junto a sus amigas con Amaya Valdemoro y Ana Pastor saltaba literalmente del escenario para compartir impresiones con su equipo y sus allegados. Exhausta y feliz, la periodista dejaba caer que "ojalá una así todas las semanas".

Ana Pastor era consciente de que su 'experimento' había funcionado: una gran gala en directo, con sorpresas e invitados de excepción, que reivindicó la televisión como medio de entretenimiento y pedagogía para el espectador y que recordó lo mejor de una época de ilusión para una España que comenzaba a saborear sus tiempos de plenitud.

