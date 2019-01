Sofía Suescun se siente traicionada por Ylenia, ¿las dos primeras enemigas de 'GH DÚO'? Ecoteuve.es 11/01/2019 - 10:38 0 Comentarios

"Va rajando de mí, diciendo que soy una falsa", lamentó la concursante navarra

Fortu, Yoli, Fede, Ylenia y Raquel, los primeros nominados del reality

La expulsión es individual y uno de estos cinco dejará la casa el jueves

Se atisba la creación de dos bloques en la casa de GH DÚO encabezados por Sofía Suescun e Ylenia. Al menos ellas ya están distanciadas y enfrentadas. Además, se nominaron mutuamente en la primera ronda de votación que se vivió este jueves en la gala que emitió Telecinco este jueves.

Sofía se sintió traicionada por Ylenia, con quien supuestamente se llevaba bien, después de enterarse por boca de Fede de que la de Benidorm habla mal de ella a sus espaldas.

"Me estoy llevando unos chascos que me estoy quedando flipada", dijo Sofía, hundida. "Va rajando de mí, diciendo que soy una falsa y que la he llamado mil veces antes de entrar, cuando eso es mentira".



En la ronda de nominaciones, Sofía y Alejandro dieron sus tres puntos al trío compuesto por Ylenia, Raquel y Fede. Por su parte, estos hicieron lo mismo con la pareja Suescun-Albalá.



La primera ronda de nominaciones acabó con una pareja y un trío en la palestra. Por un lado, Fortu y su novia Yoli y, por otro, Ylenia, Raquel y Fede. La expulsión es individual y uno de estos cinco dejará la casa el próximo jueves.

