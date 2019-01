Tenso cara a cara de Susanna Griso con Santiago Abascal por su "poca sensibilidad con las mujeres": "Eso es manipulación" Ecoteuve.es 11/01/2019 - 9:57 12 Comentarios

El líder de Vox acude a 'Espejo público' tras llegar a un acuerdo con el PP en Andalucía

Primero fue en El programa de Ana Rosa y hoy en Espejo público. Santiago Abascal ha acudido por segunda vez a un magacín matinal para hablar, en este caso, del pacto alcanzado con el PP que permitirá a Juan Manuel Moreno Bonilla ser presidente de la Junta de Andalucía.

La entrevista que le ha hecho Susanna Griso ha tenido en la violencia de género su punto más convulso, como ya ocurriese en la que le hizo Ana Rosa Quintana hace unas semanas en Telecinco.

"Usted que ha sido victima de ETA, llama la atención la poca sensibilidad de usted con las mujeres que sufren violencia de género", ha dicho Griso. "Eso es manipulación. Lo que nos preocupa es la verdad y defender a todas las víctimas", ha respondido Abascal, que ha explicado por qué Vox está en contra de la Ley de Violencia de Género y se han enzarzado con los datos de las denuncias falsas.

"Hay mucha gente que está de acuerdo no nosotros y que no acepta los mantras progres", ha continuado Abascal. "Esto no es un mantra progre... ¡Es el mayor consenso de este país", ha respondido sorprendida Griso. "Esta ley ha sido aprobada con un consenso que solo hemos visto con esta legislación: todos los partidos le han dado apoyo". "Ese es el problema, ese totalitarismo...", ha dicho Abascal. "No es totalitarismo. Es democracia".

"Vamos a seguir trabajando por una ley justa que proteja a las mujeres de verdad. No solo de la violencia doméstica sino de los delincuentes sexuales. Nosotros planteamos cadena perpetua para los delincuentes sexuales porque no se rehabilitan nunca", ha opinado Abascal. "Eso no es lo que dicen los psicólogos", ha apuntado la presentadora. "El delincuente sexual que asesina no debería salir nunca", ha zanjado Abascal sobre este asunto.

"El Valle de los Caídos me parece un monumento excepcional"

Susanna Griso ha preguntado a Santiago Abascal por el Valle de los Caídos y si va a visitar la tumba de Franco al nuevo lugar al que será trasladado si finalmente es exhumado. "No creo que eso suceda", ha respondido Abascal.



El líder de Vox ha explicado que ha visitado el Valle de los Caídos porque "me parece un monumento excepcional, impresionante. Desde el punto de vista arquitectónico".

"A mí me parece horroroso y desde el punto de vista estético, es de la peor arquitectura", ha opinado la presentadora de Antena 3.

