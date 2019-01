La sorprendente respuesta de Susanna Griso a Pablo Iglesias por decir que "los hombres feministas follan mejor" Ecoteuve.es 10/01/2019 - 17:01 0 Comentarios

La presentadora recurre a su "trabajo de campo" para hablar de la 'teoría' del líder de Podemos

Pablo Iglesias ha hecho suya la teoría de los "sectores más gamberros del feminismo" que dice que "los hombres feministas follan mejor". Las declaraciones del líder de Podemos han dado mucho que hablar y han encontrado respuesta en Susanna Griso, presentadora de Antena 3.

"No sabemos qué trabajo de campo ha hecho Pablo Iglesias", respondió la presentadora de Espejo público sin poder contener las risas. La periodista preguntó a sus colaboradoras si podían "dar fe de que los feministas follan mejor".



"Estoy pensando que nunca he estado con un hombre no feminista y no puedo opinar", espetó la presentadora para sorpresa de la mesa de debate y de los espectadores.



Luz Sánchez Mellado señaló que muchos hombres "se hacen un lío respecto al feminismo y mezclan conceptos". "Les hemos salido contestonas y no saben que hacer", añadió. Carmen Morodo respondió que "esto no va de camas" pero explicó que Iglesias quiso decir que "un hombre feminista es más sensible y menos egoísta en el acto".



El 'debate' no fue más allá y no entraron en valorar otros aspectos como podría haber sido la calidad de los amantes en función de su ideología -derechas, izquierdas, españolistas o independentistas- si es que existen teorías sobre eso.

