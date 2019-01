Irene Montero: "Pablo Iglesias da biberones, cambia pañales y pone a los niños música de Los Chikos del Maíz" Ecoteuve.es 10/01/2019 - 12:05 0 Comentarios

La portavoz de Podemos vuelve a la actividad política tras su baja de maternidad

Irene Montero ha vuelto a la actividad política tras concluir su baja de maternidad, que ha decidido compartir al 50% con Pablo Iglesias. Ahora es el líder de Podemos quien se encuentra al cargo de sus hijos Leo y Manuel, que nacieron el pasado mes de julio de forma prematura.

La portavoz de la formación morada en el Congreso ha concedido su primera entrevista a Jesús Cintora, que la ha compartido con los espectadores este miércoles en el último programa de Carretera y Manta en La Sexta: "Estamos bien y ellos están bien. Ahora están con su padre, porque le toca a él disfrutar del permiso de paternidad", empezó diciendo Montero.

La política explicó cómo vivió las complicaciones que tuvieron los mellizos en sus primeros días de vida: "Tener dos hijos prematuros hace que las cosas sean más abruptas y en algunos momentos, más difíciles. Pero esto me ha hecho valorar mucho más la importancia de la familia, los amigos... Hay adversarios políticos que también han estado interesándose. Eso reconforta y te hace creer en la vida", desveló al presentador.

Cintora le preguntó entonces por cómo recibe las críticas de los que piensan que ella tiene el puesto que tiene "por ser la pareja de Pablo Iglesias". "Pensar que una mujer tiene cualquier responsabilidad en una empresa o en la política por ser 'la pareja o la hija de no sé quién'... eso es algo que forma parte del pasado. A las mujeres es al contrario, nos cuesta el doble o el triple demostrar que podemos valer", empezó valorando. "Yo recuerdo lo difícil que fue en mi caso, cuando asumí la portavocía parlamentaria. No solo con los adversarios sino con gente de mi propio partido, que esperaba que no estuviera a la altura del anterior, a la altura de como lo haría un hombre, y tener que demostrarlo", siguió explicando tildando este hecho de "machismo".

"¿Pablo echa una mano en casa?", preguntó el periodista, que fue corregido enseguida por Montero. "Pablo Iglesias se ocupa de ello", matizó. "Está cumpliendo con su obligación. Hemos decidido que la mitad del permiso de maternidad lo disfrute yo y la mitad él. Hace de todo. Pone biberones, cambia pañales y hace todo lo que hay que hacer en casa. Les duerme, les cambia la ropa... Hace todo lo que hay que hacer para que nuestros hijos estén cuidados, como haría cualquier padre. Desgraciadamente todavía menos padres que madres, pero cada vez más", añadió.

"¿Les pone rap, rock duro y música subversiva?", preguntó entre risas Cintora. "Les pone mucha música. Les pone toda la música que considera. Les pone de todo: desde Los chikos del Maíz a María Dolores Pradera", sentenció defendiendo que hay que educar y culturizar a sus hijos "en la diversidad" para que ellos "puedan elegir".

