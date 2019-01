Valentín, integrante de 'Los Lobos' de '¡Boom!', confiesa que sufrió cáncer: "Estoy muy controlado" Ecoteuve.es 10/01/2019 - 10:38 | 10:41 - 10/01/19 0 Comentarios

El concursante explica su experiencia en los hospitales en el programa de Antena 3

Aunque llevan más de año y medio 'resistiendo' en ¡Boom!, todavía quedan muchas cosas de Los Lobos que no conocemos. Este miércoles, Valentín ha desvelado un secreto que hasta ahora había guardado sobre una grave situación que le ha tocado vivir: ha estado enfermo de cáncer.

Manu, Erundino, Alberto y Valentín se enfrentaron en el programa de este 9 de enero a un grupo de médicos apodado Cero Negativo. Por este motivo, tras la primera prueba, Juanra Bonet decidió preguntarles a Los Lobos si sabían de qué grupo sanguíneo eran. Valentín enseguida reconoció que no tenía ni idea.

"Soy cero total porque no sé ni cuál soy. Soy bastante positivo pero el grupo no me lo sé y mira que me han operado veces. Además, estoy muy controlado por el episodio de cáncer y cada poco me hacen análisis, pero no lo he preguntado nunca. A lo mejor soy individual", comentaba con naturalidad desvelando su enfermedad sin incidir mucho sobre ella. "Lobo positivo", le decían sus compañeros reconociendo su espíritu constante de superación.

PUBLICIDAD