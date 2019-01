Dos jóvenes viven la cita más sexual de 'First Dates': "Estaría horas comiéndotela sin cansarme" Ecoteuve.es 10/01/2019 - 10:30 0 Comentarios

Tamara y Eugenio desvelan sus gustos en la cama y dan rienda suelta a la pasión

Eugenio llegó este miércoles al restaurante de First Dates asegurando que nunca se ha acostado con una chica la primera noche que la ha conocido. Una estadística que Tamara, su cita en el programa, ha podido hacer volar por los aires al conquistarle a primera vista en una velada en la que terminaron saltando las chispas.

La cosa se fue calentando poco a poco y fue él quien primero desveló sus gustos sexuales: "Me gusta experimentar cosas nuevas. A mí el tema de las cuerdas, esposas, tapar ojos, boca... me gusta bastante. Le da cosita a las relaciones", empezó diciendo. Ella, por su parte, admitió que sí se había acostado con chicos la primera noche.

Acto seguido, Tamara reveló su perfil en la cama: "Me gusta que me dominen. Soy sumisa, pero a la vez soy muy activa. No me gusta quedarme quieta y que me hagan de todo. Me gusta moverme y hacer de todo, pero con ese punto de que me marquen de ti", le dijo entre susurros a Eugenio, al que enseguida le "entraron calores". "No hables tan bajo que me pones hasta cachondo", le confesó antes de que Tamara le volviera a sorprender.

"Podría estar horas y horas comiéndotela. Y no me podría cansar", se sinceró la joven. "¡Qué dices!", exclamó Eugenio mientras intentaba tragar saliva. "Y de todas las modalidades...", le decía a su cita, cada vez más impresionado.

La situación se calentó tanto que ambos decidieron dar rienda suelta a la pasión en la 'intimidad' del reservado del restaurante. Y cuando la situación estaba a punto de pasar a mayores, la pareja se tuvo que someter a la decisión final, que fue unánime: tendrán una segunda cita fuera del prograa.

