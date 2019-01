Terelu reaparece tras su doble mastectomía: "He tenido alucinaciones del dolor, he visto el infierno" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 19:39 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco concede una nueva entrevista a Mila Ximénez

Sobre 'Sálvame': "No nos damos cuenta de que estamos en una espiral un poco destructiva"

Terelu Campos ha reaparecido después de meses de dolor al someterse a una doble mastectomía que se realizó tras serle diagnosticada otro cáncer de mama. La colaboradora de Sálvame tuvo que volver a quirófano por unas complicaciones de la primera operación.

"Ha habido un problema de cicatrización en la espalda, que es de donde han sacado los músculos dorsales para reconstruirme los pechos. Todo por mi piel de mierda", cuenta una emocionada Terelu a su amiga Mila Ximénez en la revista Lecturas. "Me he sentido tan inválida, tan impotente...!".

La intervención quirúrgica duró diez horas: "He conocido el infierno, lo he visto. Cuando sales del quirófano te ves sola, pegada a la UVI y diciendo: 'me muero". Terelu dice, además, que le ha "costado mirarme" porque "era una monstruosidad, en las curas veía cómo me cortaban la piel, los trozos negros del pecho".

El postoperatorio tampoco fue fácil: "Tuve hasta alucionaciones del dolor, unos sueños terroríficos", dice explicando que del 100% de mama, le han dejado "un 3%". Lo que sí que ha tratado es de proteger a su madre, que siempre iba a las curas con ella: "Me llega a ver el pecho así y no duerme el resto de su vida". En palabras de agradecimiento, Terelu menciona a "Marta Sánchez, Malú y Nuria Fernández Tapias", además de sus amigas.

El enfado de María Teresa con Mila Ximénez

En la charla que tiene Mila con Terelu también hay tiempo para hablar del enfado que se cogió María Teresa Campos con ella después de entrevistar a Carmen Borrego, en la que hablaba del delicado momento de la familia Campos. De hecho, la veterana presentadora le mandó "un demoledor mensaje".

"Escribí a mi madre y le dije: Por favor, te lo pido, no mandes más mensajes, que bastante tengo. Mamá no me la líes", responde Terelu, que niega que se enfadara con Mila: "A Carmen le puse un mensaje en el que decía que menos mal que iba a hablar de su adelgazamiento".

Por otro lado, Terelu habla de Sálvame. "Lo he visto de una manera diferente. No nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en una espiral un poco destructiva (...) No sé si deberíamos de frenar porque no nos hace mejor programa".

