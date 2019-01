Mónica Hoyos desvela el motivo de su espantada en la final de 'GH VIP': "Sufrí estrés postraumático" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 19:07 0 Comentarios

La peruana reaparece tras ausentarse a las galas finales del reality de Telecinco

Mónica Hoyos ha dado la cara varias semanas después de la gran final de GH VIP en la que se coronó a la 'princesa inca' Miriam Saavedra como ganadora. Una cita a la que no acudió la primera, dado que todas las quinielas daban el triunfo a su archienemiga. Tampoco asistió Hoyos al debate final que tuvo lugar un día después y que también fue moderado por Jorge Javier Vázquez.

Ahora, la peruana se ha visto fuerte para contar qué le ocurrió durante aquellos días y por qué motivo no asistió al plató de Telecinco para la grabación del programa. "Al salir, emocionalmente, me encontraba muy vulnerable", empieza diciendo Mónica Hoyos. "La propia doctora del concurso me dijo: 'Mantén distancia con todo esto'", asegura.

"He estado recibiendo ayuda de otro doctor que me recomendó que no viera nada y que me mantuviera al margen de todo", afirma la concursante, que alega motivos de saluda a una espantada por la que Mediaset podría sancionarla económicamente.

"Por todo esto he sufrido estrés postraumático y así figura en el certificado médico que remití a la productora del programa para avisar de que no iría a las galas", dice asegurando que Zeppelin y la cadena sabían en todo momento lo que le estaba ocurriendo. "La resistencia mental que he tenido yo no te la imaginas", declara.

PUBLICIDAD