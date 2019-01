María Villar prefiere que vaya Famous a Eurovisión y dice que su canción "no tiene nada que ver conmigo" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 17:11 0 Comentarios

La cantante es la favorita del público para ir al festival con su tema 'Muérdeme'

María Villar es la favorita del público para ir a Eurovisión con Muérdeme, una canción que "está bien, ultracomercial" pero que "me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que se va a ver mucho que es una cosa ajena".

Lejos de promocionarse para el festival, María deja claro que prefiere que vayan otros candidatos de OT. "Creo que hay compañeros a los que les haría más ilusión que a mí", comenta en una entrevista en Shangay. Y apuesta por Famous, "sin duda".

María Villar fue una de las concursantes más queridas de OT 2018, aunque su paso estuvo marcado por algunas polémicas como el asunto de la "mariconez" o la peculiar aparición de su novio cuando dijo que lo primero que iba a hacer con ella cuando saliera era "follar".

El lío que se creó "me parece un atraso muy grande". "Todo vale para decir que no soy tan feminista", comenta. "Si alguien me hubiera preguntado a mí acerca de las palabras de Pablo habría dicho que eso es lo feminista. Poder decir que voy a follar es feminista".

"Y poco se habla del momento clasista, el pensar que Pablo, porque es de Murcia y habla así, es analfabeto, no tiene educación, es un cocainómano Cuando es la persona más culta que conozco: trabaja en Madrid, es artista, ha leído muchísimo, adora la pintura A veces parece que está Franco viendo la tele", lamenta.

María ('OT'): "Me dejaban ir sin sujetador pero me ponían pezoneras"

Por otra parte, María habla del conflicto que tenía con el programa cuando le obligaban a usar pezoneras. "Me dejaban ir sin sujetador pero me ponían siempre pezoneras para que no se viera el pezón, y a mí lo que me gusta es que se vea, me parece bonito. Yo pienso que son decisiones que vienen de TVE, pero no lo sé. Me planteé enseñar una teta en directo, pero menos mal que no lo hice porque se habría liado una buena "

PUBLICIDAD