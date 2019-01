Ana Pastor: "No he invitado a nadie de Vox, pero no lo descarto; mi obsesión es combatir las mentiras" Marco Almodóvar 10:12 - 10/01/2019 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la periodista por la vuelta de '¿Dónde estabas entonces?' a La Sexta

"Es muy bueno poner en valor la historia de nuestro país y ver que hemos evolucionado a mejor"

Sobre la cancelación de 'Noticias Cuatro': "Es una mala noticia para el periodismo y para España"

La de los noventa fue una década de esplendor para España con los JJ.OO. de Barcelona y la Expo de Sevilla de 1992, pero también fueron años en los que gobernaba el miedo por culpa de ETA. En la tele, los españoles vieron series como Médico de familia y Farmacia de guardia, trasnocharon con Crónicas Marcianas y vivieron el primer debate político, en 1993, con Felipe González y José María Aznar. Ana Pastor repasará los hechos más destacados de esta década en la segunda temporada de ¿Dónde estabas entonces?, que vuelve a La Sexta este jueves (22.30).

La serie documental, producida por Newtral junto con La caña Brothers, arrancará con una emisión especial, en directo, al estilo del programa de entrevistas de David Letterman, reuniendo a Zapatero, Los Javis, María Galiana, Iñigo Errejón... "Pero el espíritu de la primera temporada se mantiene en el resto de entregas: gente anónima que protagonizó algún cambio", dice la periodista a ECOTEUVE.ES.

Además de ¿Dónde estabas entonces?, Ana Pastor continúa al frente de El Objetivo, que afronta un curso de gran intensidad política con elecciones en mayo y la irrupción de Vox: "No he invitado a nadie del partido pero no lo descarto en el futuro". Su obsesión a corto plazo, dice, es "combatir las mentiras". Por otra parte, la periodista también valora la cancelación de Noticias Cuatro en el grupo rival, Mediaset: "Es una mala noticia para la profesión y para España".

¿Por qué se ha optado por una vuelta con entrevistas en directo?

Cuando estábamos trabajando en lo nuevo del programa, Netflix puso en marcha el formato de entrevistas de David Letterman y yo lo propuse a la cadena para intentar explorar en ese sentido. Eso ha derivado en lo que vamos a hacer esta noche en un teatro. Es cierto que Letterman es a la carta, pero en La Sexta funciona muy bien en directo.

Los grupos propuestos impactan...

En un principio me lo imaginaba con alguna pareja y algún trío, pero resulta que todos los invitados a los que pregunté me dijeron que sí, con lo cual nos hemos juntado con un elenco amplio y maravilloso. La idea es juntar en el escenario a gente muy diferente para hablar de los noventa. A Zapatero no le voy a preguntar de política sino por la música, la televisión, el humor de aquella década.

¿Qué tienen en común el expresidente del Gobierno y Los Javis?

Lo que tienen en común es la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, pero son la noche y el día en otros asuntos: Los Javis son muy tecnológicos y utilizan mucho las redes y Zapatero nunca ha tenido Twitter.

¿Y María Galiana con Errejón?

Ella era profesora de instituto a principios de los noventa antes de empezar como actriz en Cuéntame y él dejó de dar clase como profesor para dedicarse a la política. Por tanto, son de ambas generaciones. Igual nos pasa con Del Bosque con Amaya Valdemoro y Lydia Valentín, dos mujeres que han llevado a lo más alto el deporte femenino. El último trío, con Rozalén, Boris Izaguirre y Jaime Altozano, es también muy loco.

En las próximas entregas, charlará de los noventa con Iñaki Gabilondo, Xavier Sardà, Emilio Aragón...

Con Gabilondo, la charla gira en torno a su famosa entrevista a Felipe Gónzalez [por aquel entonces, el periodista era director de informativos de TVE] y hacemos un repaso a la política actual. En los noventa vivimos por primera vez un debate político en España. Crónicas marcianas lo repasamos con Sardà, pero el espíritu de la primera temporada se mantiene: gente anónima que protagonizó algún cambio.

¿Por ejemplo?

Una historia brutal en los noventa fue la guerra de Yugoslavia, que provocó muchos refugiados y España acogió a muchos musulmanes y nos hemos ido a Mundaca, donde muchas familias acogieron a más familias que huían de la guerra. Muchos ya se consideran vascos, han tenido nietos y están viviendo allí.

Hay muchas historias estupendas, como la de Irene Villa por el atentado de 1991. Por primera vez, nos sentamos con ella, su madre y su hermana y se produce una conversación emocionante en la que hablamos del perdón desde el rencor.

¿Siempre fue optimista en la renovación del programa por una segunda temporada?

Sí, sí. En cuanto terminamos la primera empezamos a trabajar en la segunda. El equipo descansó un mes y enseguida nos pusimos a ello. Es un producto maravilloso para producirlo, para hacerlo y para verlo en televisión. Es muy bueno poner en valor la historia de España y que hemos evolucionado a mejor claramente: ETA no mata, hay derechos que antes no teníamos, el feminismo viene para quedarse. Pero en otras cosas hemos ido a peor, como los límites del humor.

España ha cambiado, pero como dice se han reabierto debates del pasado... ¿Qué opinión tiene?

Sí. Se abren y dejamos que se abran debates superados. La clave es la verificación. La gran herramienta de Newtral [su productora] es combatir la mentira con datos. Es verdad que Vox ha reabierto debates cerrados y es implanteable cuestionar si existe violencia de género o cambio climático. Hay cosas que son muy evidentes y no estaríamos haciendo lo correcto si permitimos que eso se ponga en cuestión.

A raíz del auge de Vox, se dijo que los medios no debían de dar voz a sus propuestas...

Países como EE.UU. o Italia han afrontado este fenómeno de forma diferente. En Francia, hubo dos opciones contra Le Pen: ignorándole y combatiéndole. Realmente, todas esas fórmulas consiguieron dejarle donde está. No existe una única fórmula. La responsabilidad de los medios también la matizaría, no somos tan importantes, de hecho han intentado eliminarnos, pero sí deberíamos hacer un esfuerzo en combatir las mentiras, vengan de donde vengan.

Pero ahora Vox ha entrado en el parlamento andaluz. ¿Los espectadores podrán ver a algún rostro del partido de Abascal en El objetivo?

Yo de momento no les he invitado, pero en el futuro no lo descarto. Hay que hacer entrevistas a ellos como las que hemos venido haciendo. Mi obsesión a corto plazo es combatir las mentiras. Ahora mismo, llevaremos varias verificaciones sobre la violencia de género.

Este domingo el invitado es Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos.

Sí, nunca le he entrevistado pero viene en una semana muy interesante con todo lo que está pasando y sobre todo por la opinión que tiene su partido de Vox.

¿Cree que va haber Generales este año?

2019 va a ser intenso aun sin haber Elecciones Generales. Yo no tengo la información de si va a convocarlas Pedro Sánchez o no, pero con todas las que hay, son muchas: tiene que haber gobierno en Andalucía, autonómicas, municipales y europeas.

Hace unos meses, Newtral anunció el acuerdo con el jugador de baloncesto Sergio El Chacho Rodríguez. ¿En qué consiste?

Aparte de que me gusta el baloncesto, el chachismo es una filosofía. Nos sentamos con él y le hicimos una propuesta para llegar a un acuerdo. En el caso concreto de los jugadores, suelen tener personas que les llevan las redes, y en el caso de Sergio nos parecía especial y el día 13 de cada mes lanzamos una iniciativa para redes producida por nosotros. Como nos pasa con Granero [futbolista del Espanyol], que escribe maravillas en Newtral, son gente especial que tienen mucho que contar y que con la obsesión que tienen con la innovación tecnología, estamos desplegando diferentes secciones.

Esta semana estuvo en El hormiguero y la sección de Nuria Roca denunció el clikbait en los digitales. ¿Qué opinión tiene de los medios especializados en televisión?

Generalizar me parece muy injusto. Hay gente que cuenta las cosas como suceden y deja que la gente saque sus conclusiones, y otra que miente claramente. Me hace gracia porque hay medios digitales que critican a las televisiones por el tema de la audiencia cuando se basan en el clic. Me gustaría que hubiera un poco más de coherencia en todo el sector.

Se han cumplido cuatro meses del mandato de Rosa María Mateo en RTVE ¿Qué nota a la cadena pública tras los cambios?

No le puedo poner nota porque no consumo demasiado TVE y aun es pronto para hacer una valoración. En términos generales, creo que TVE tiene que ser independiente, llegar a un acuerdo muy mayoritario, y subrayo el 'muy', cuando se toma una decisión en torno a cómo debe ser el modelo y hay que dejar trabajar a los profesionales de dentro. Con estas premisas, es mucho más fácil volver a una televisión pública que tuvimos en la época de Fran Llorente.

Para terminar, ¿qué le parece la cancelación de Noticias Cuatro?

Es una mala noticia para el periodismo y para la sociedad española. Cuanta más información, somos un país mejor. Que haya menos opciones, desde luego, no está bien.

PUBLICIDAD