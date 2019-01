Manu Sánchez estalla contra Vox en sus redes sociales: "Andalucía libre de fascismo y ultraderecha" Ecoteuve.es 16:21 - 9/01/2019 1 Comentario

El humorista se ha pronunciado sobre la situación política andaluza

El auge de Vox en Andalucía continua generando reacciones. Esta vez, ha sido el cómico Manu Sánchez quien ha mostrado su repulsa hacia las últimas condiciones del partido para facilitar la investidura de Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta de Andalucía.

Así ha estallado en Twitter el ex concursante de Tu cara me suena: "¡¡Sea por Andalucía libre!! ¡¡Sí!! Libre de fascismo Y ultraderecha. No son nuevos, son los asesinos de Caparrós, son los de Fuerza Nueva que lanzaban botellas desde su sede en Filella contra el Pueblo el 4D, son los que odian Andalucía. Resto de partidos, sensatez, por favor".

Minutos antes, el humorista ha rememorado algunas líneas del himno de Andalucía, adjuntando un vídeo con una versión flamenca del mismo.

Los tuits de Manu Sánchez no son los únicos encontronazos de personajes públicos contra la formación política. Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha protagonizado un rifirrafe con Iván Espinosa, en el que la presentadora le ha espetado al miembro del partido ultraderechista que estaba "indignada con los datos que daban sobre la violencia de género".

????¡¡SEA POR ANDALUCÍA LIBRE!!???? Sí!! Libre de FASCISMO Y ULTRADERECHA!! No son nuevos, son los asesinos de Caparrós, son los de Fuerza Nueva q lanzaban botellas desde su sede en Filella contra el Pueblo el 4D, son los que odian Andalucía. Resto de partidos sensatez por favor!! pic.twitter.com/b6oIXOMw3P — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) 8 de enero de 2019

????¡Andaluces,levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea x Andalucía libre,España y la humanidad! Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos

hombres y mujeres de luz,q a los hombres y mujeres alma de hombres y mujeres les dimos.????

X LA BLANCA Y VERDE A PEDIR PAZ Y ESPERANZA — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) 8 de enero de 2019

PUBLICIDAD