Rosa María Calaf critica el cierre de Noticias Cuatro: "La información no es una mercancía"

La histórica corresponsal rechazó entrar en la nueva TVE: "Soy periodista, no gestora"

La comunicadora critica la cancelación de Noticias Cuatro: "La información no es una mercancía"

Andreu Buenafuente recibió este martes a Rosa María Calaf en el plató de Late Motiv. La periodista acudió al programa de #0 para valorar la actual situación de los medios de comunicación y de la política. Según la mítica corresponsal de TVE, "estamos en un momento en el que la democracia se desfigura" y en el que la idea de un "votante desinformado" le provoca un "pánico terrible.

"El votante desinformado es muy peligroso porque acaba votando cosas que le van totalmente en contra", afirmó Calaf, que no dudó en criticar el mal uso de las redes sociales. "Son un instrumento magnífico de conocimiento como nunca hemos tenido, pero si se usan mal son un instrumento peligrosísimo de desconocimiento y desinformación".

Fue entonces cuando Buenafuente preguntó a su invitada por la reciente cancelación de Noticias Cuatro. "El problema está en que se mezcle un bien social, como es la información, con el hacer caja. No se puede mezclar la información con el negocio, y ese es el gran problema del periodismo. Cuando empezaron las grandes empresas periodísticas a ser interferidas por el gran capital, convirtieron a la noticia en una mercancía. Y la noticia no es una mercancía, es un derecho. Y, por tanto, no puede entrar en una cuestión de costos", defendió contundente.

Calaf confiesa que rechazó estar en la nueva TVE

Calaf tuvo la oportunidad de hablar también de los cambios que durante los últimos meses se han producido en RTVE, de cuya cúpula recibió una oferta. "La propuesta salió de los compañeros, pero a mí no me gusta estar en los despachos. Me gusta pisar terreno. Y siempre digo lo mismo: yo soy periodista, no soy gestora. Creo que no lo sabría hacer", reconoció la comunicadora agradecida con el gesto.

