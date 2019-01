Manu enfada a las redes por un feo gesto con su compañero de 'Los lobos' al fallar una pregunta en '¡Boom!'

Los Lobos se han ganado la simpatía de los espectadores de ¡Boom! en las tardes de Antena 3. Sin embargo, este martes, muchos de ellos criticaron un gesto de Manu Zapata después de que su compañero Erundino fallara una pregunta en la primera ronda de la última prueba, la del bote.

La cuestión era la siguiente: "¿Entre qué dos océanos está el cabo de Hornos?". Erundino, que estaba muy confiado ya que en la prueba anterior se había marcado un extraordinario pleno, indicó a Manu que la respuesta era Índico y Atlántico.

Error. En cuanto la casilla se iluminó de rojo, Manu se giró hacia Erundino preguntando de forma irónica: "¿Índico?". Por suerte, como les había sobrado unos segundos, Los Lobos pudieron retornar a la pregunta y corregir el error: "Atlántico y Pacífico". Fue cuando Manu volvió a mirar a su compañero haciendo un gesto con la cabeza, mientras que Erundino se disculpaba. [Puede ver el momento a partir del minuto 44.25 en este vídeo].

El gesto fue muy criticado por los seguidores del concurso de Juanra Bonet y se levantaron en contra de Manu y su "soberbia". Muestra de ello son las siguientes opiniones vertidas en Twitter.

@A3Boom Manu q gesto tan feo has tenido con el fallo de Erundino. Por qué no lo dijiste tú, listo??. No es tu único gesto...