Toni Cantó asegura que "bastantes teatros" no le contratan por ser de Ciudadanos: "Falta cultura democrática"

El actor habla en 'El Hormiguero' del "precio de los artistas" de significarse políticamente

Pablo Motos recibió este martes a Almudena Cid y Toni Cantó en el plató de El Hormiguero. La gimnasta y el diputado visitaron el programa de Antena 3 para promocionar Linda Vista, obra en la que ambos participan y que habla de la 'crisis de los 50' que sufre el protagonista interpretado por el actor valenciano.

Antes de centrarse en la trama de la obra, Pablo Motos quiso preguntarle a Toni Cantó por las consecuencias de ser actor y político: "¿Hay teatros que son del PP o del PSOE que no te contratan por ser de Ciudadanos?", planteó recibiendo una respuesta afirmativa. "Sí, hay teatros que no me contratan, de hecho, hay bastantes, pero esto es falta de cultura democrática en este país. En España, significarse políticamente tiene un precio para un artista", se quejó.

El presentador quiso seguir indagando sobre la faceta política de Toni Cantó y le preguntó a Almudena si su compañero les da mucho "la brasa con que Ciudadanos es lo que más mola". Cid aseguró que "para nada", a lo que Cantó añadió: "Yo llego al teatro, cuelgo el traje de político y me olvido".

"¿Vas a ser candidato a presidente de la Generalitat Valenciana?", se interesó Pablo Motos. "Se sabrá pronto", admitió con alguna risa cómplice. "Soy optimista con el tema. Es un reto muy bonito poder volver a mi tierra y ayudar a que aquello cambie. Los valencianos estuvimos muy cabreados durante mucho tiempo con lo que teníamos, ahora volvemos a estar cabreados. A ver si ahora la cosa se centra un poquito y tenemos el gobierno que merecemos", concluyó.

¿Aceptaría Toni Cantó un pacto de Ciudadanos con Vox?

En último lugar, Motos no evitó preguntar a su invitado por la irrupción de Vox. "¿En una situación como la que de esta viviendo en Andalucía, pactarías con Vox?", le planteó. "Preferiría alejarme de los extremos", defendió antes de meter al partido de ultraderecha en el mismo saco que Podemos y algunos partidos catalanes afines al independentismo.

"En redes sociales he tenido ataques de independentistas, de podemitas, ahora de seguidores de Vox... Estoy un poco harto de todo ese ruido y toda esa furia. Tengo ganas que desde algo que este más centrado podamos llegar a las soluciones que necesita el país y de hablar de lo que realmente importa, la economía, que es lo que va mal en este país y no de enfrentarnos los uno a los otros", sentenció.

