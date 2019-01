Madre e hija confiesan en 'First Dates' haber 'compartido' chico: "Es la fantasía sexual de muchos tíos" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 12:07 0 Comentarios

La relación de Sonia y Verónica confundió a Lidia Torrent: "¿Sois amigas de toda la vida?"

Sonia y Verónica, madre e hija, acudieron al restaurante de First Dates para encontrar a su media naranja. "La relación que tengo con mi hija es más de amigas. Hasta salimos de fiesta juntas", reconoció Sonia después de corregir a Lidia Torrent, quien había preguntado si eran "amigas de toda la vida".

Pero la camarera alucinó aun más cuando estas afirmaron que alguna vez habían compartido chico, sin ellas saberlo claro: "Tenemos claro el perfil de chico que nos gusta, incluso hemos coincidido varias veces", contó Sonia.

Por su parte Verónica lo confirmó en las entrevistas posteriores: "Y también nos hemos quitado alguno. A lo mejor le cuento que me he liado con uno y me dice que ella también. ¡Esto se avisa! Porque, además, es la fantasía sexual de muchos tíos, primero con la madre y luego con la hija, o al revés".

"Por la noche seguro que más de uno os pregunta si sois hermanas", les dijo Lidia, a lo que Sonia contestó: "Sí, hasta que empiezo a gritarle '¡mama, mama!". Algo que confirmó Verónica: "En el Fabrik me llaman mama". Lo que también descolocó a Lidia fue que Sonia viviera con su madre y Verónica, con su hijo de nueve años: "Me casé hace cuatro años y me estoy divorciando".

En la cita, madre e hija corrieron diferente suerte: Sonia quiso tener una segunda oportunidad con Juan Carlos, una "persona que doy todo de golpe", pero a Verónica le cambió la cara cuando Miguel, su compañero de cena, le dijo lo siguiente: "Me gustan los niños, pero solo un rato, por eso mis amigas me los dejan, pero yo no tengo".

