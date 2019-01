Rifirrafe entre Ana Rosa y el vicesecretario de Vox: "Esto no es un monólogo, es una entrevista" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 11:05 0 Comentarios

La presentadora se "indigna" con Ivan Espinosa de los Monteros por sus cifras de violencia de género

Una de las peticiones más polémicas de Vox para llegar a un acuerdo con PP y Ciudadanos en Andalucía es derogar la Ley de violencia de género y este martes, Ana Rosa ha tenido un pequeño rifirrafe con Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, después de que este dijera que "mueren más niños asesinados a manos de mujeres, que mujeres a manos de sus parejas. Mueren unas 45 mujeres y 60 niños al año".

"¿Ese dato de dónde se lo ha sacado usted?, interrumpía Ana Rosa". "Me remito a los datos que ha hecho públicos el presidente de los médicos forenses", decía Espinosa que aclaraba que estaba hablando de "homicidios de menores". Mientras, Ana Pardo de Vera repetía que el dato era "mentira" y después recordada las violaciones en grupo, "una especificidad española, según Interior": "¿Ha habido algún hombre violado en grupo?, ¿cuántos hombres violados conoce usted?".

El caos de voces era tal que Ana Rosa se veía obligada a su colaboradora que respetara el turno de palabra pese a su "indignación": "Yo también estoy indignada, pero hablemos todos de uno en uno". "¿Pero por qué estás indignada Ana Rosa?", espetaba el político de Vox a lo que ella contestaba de forma rotunda: "Yo estoy indignada con los datos que dan ustedes sobre la violencia de género".

Una respuesta que provocó el enfado de Espinosa con aspavientos incluidos: "Joe...Yo os agradezco muchísimo tiempo, pero en estas condiciones no puedo continuar. Si queréis voy un día a plató, o si queréis no hablamos. Si lo que queréis es que Vox no hable o que la voz de muchas personas, entre otros 400.000 andaluces, no se escuche, pues encantados. Nos callamos, nos vamos, hacéis vuestro plató, hacéis vuestra mesa entre vosotros y ya está. Es que es absurdo".

"En esta mesa hay pluralidad. Si yo quisiera que ustedes no hablaran, desde luego no estaría haciendo usted este dúplex ni Santiago Abascal hubiera venido aquí", ha respondido Ana Rosa. "Ustedes tienen el mismo derecho, como cualquier otro partido político, a expresar sus ideas. Pero también entienda que rebatamos datos con los que no estamos de acuerdo. Esto no es un monólogo, es una entrevista". [VÍDEO]

