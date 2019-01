Pablo López rechaza en 'La Voz' a una excompañera de 'OT 2008': "¡Qué mierda!" Ecoteuve.es 9/01/2019 - 10:20 | 10:26 - 9/01/19 0 Comentarios

El cantante se reencontró con Noelia Cano, con la que convivió 80 días en la Academia

Antena 3 emitió este martes la segunda gala de Audiciones a Ciegas de La Voz, que consiguió ganar la batalla de las audiencias a GH DÚO en su primer cara a cara. El talent musical recibió en su plató a nuevos aspirantes, que esperaban ser seleccionados por Paulina Rubio, Antonio Orozco, Luis Fonsi o Pablo López.

Este último vivió una noche de lo más intensa. Tras ser elegido por Javier Erro, joven de 18 años que ya fue finalista de La Voz Kids con David Bisbal, el malagueño tuvo su trago más amargo al vivir una situación que en ningún caso se esperaba. Noelia Cano, compañera de Pablo López en OT 2008, probó suerte en el concurso de Antena 3 pero ni él, ni el resto de los coaches hicieron girar su silla.

Noelia Cano se subió al escenario para interpretar Cry Me Out, tema de la cantante inglesa Pixie Lott, pero ninguno de los jueces se dio la vuelta. Al girar su silla tras la actuación, la cara de Pablo López era un poema. "¡No me lo puedo creer! ¡Qué mierda! ¿Por qué? ¡No jodas, tía!", exclamó nada más reconocerla.

"Es que no me lo creo... ¡me voy! ¡Vente conmigo!", dijo el artista visiblemente afectado por haber rechazado a la que fue su compañera en la Academia de OT durante su sexta edición, por aquel entonces en Telecinco. El resto de coaches se sorprendió de la reacción de Pablo López y este enseguida les explicó la relación entre ambos.

"Es Noelia Cano. Estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer", empezó diciendo. "Estoy un poco enfadado con ella, porque no la he reconocido. Tiene el acento de Mislata y no lo he podido escuchar. Me hubiera ido con ella al fin del mundo", prometió el cantante.

Noelia explicó los nervios y la dificultad que tiene actuar en el escenario de La Voz. "Da cague. Impone mucho, pero más cuando estáis vueltos de espaldas. Porque no puedo miraros a los ojos y eso te reprime. Dices... ¿qué hago? Te pone de los nervios", explicó Cano, que desveló en el programa que sigue viviendo de la música.

"Me ha dado alegría verte. Es muy difícil esto y muy raro, de verdad. Me ha destrozado un poco el alma. Te odio", le dijo Pablo a Noelia, que encajó la derrota con deportividad. "Estoy emocionada porque he visto a Pablo, pero estoy desilusionada. No ha podido ser. Pero a seguir, esto es así, no queda otra", declaró antes de abandonar el plató de Antena 3.

