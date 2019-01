Alba Carrillo inicia su "carrera a la Moncloa" confesando que quiere ser novia de Albert Rivera: "Ya me veo..." Ecoteuve.es 18:57 - 8/01/2019 0 Comentarios

La modelo ha bromeado en 'Ya es mediodía' sobre el divorcio del político

Los colaboradores de Ya es mediodía han comentado la ruptura sentimental de Albert Rivera con Beatriz Tajuelo, y Alba Carrillo ha protagonizado la anécdota el programa al postularse como posible pretendienta del líder de Ciudadanos. "Yo ya me veo...", ha bromeado.

Después del vídeo que resumía la vida sentimental del dirigente de Ciudadanos, Sonsoles Ónega le ha preguntado a la modelo: "¿Tú quieres iniciar la carrera hacia La Moncloa, no?" Alba Carrillo ha sido clara: "Hombre, si la 'Reina Inca' esa puede ser reina de Perú... Yo ya me veo. Mira cómo hago las genuflexiones de Primera Dama y todo", ha dicho mientras se arrodillaba. "No os metáis con mi futuro marido".

Miguel Frigenti no ha dejado escapar la oportunidad para echar más leña al fuego: "Albert Rivera es escorpio y los escorpio son muy sexuales y apasionados", ha dicho ante las risas de los demás colaboradores.

La presentadora ha zanjado así la broma: "A mí, con que me traigas noticias, ya me vale", a lo que Alba Carrillo ha contestado: "Yo vendré y no me olvidaré de mis raíces. Os haré aquí conferencias...". "Todos lo hemos pasado mal. Ven que yo te acojo para hacerte llevar mejor este duelo", ha concluido Alba.

