Así es el logo de Eurovisión 2019: "Un triángulo que representa la conexión y la creatividad"

Eurovision ya tiene logotipo y lema de su 64ª edición. En 2019, la imagen corporativa del festival se basará en formas triangulares, acompañadas de las frase "Dare to dream" ("Atrévete a soñar").

Según ha explicado la cadena israelí KAN, país organizador del Festival este año, "el triángulo, una de las formas más antiguas del mundo, es un símbolo de la piedra angular que se encuentra universalmente en el arte, la música, la cosmología y la naturaleza, y representa la conexión y la creatividad".

Respecto al lema de la edición, la organización de Eurovisión ha desvelado en su página web que es símbolo de "la inclusión, la diversidad y la unidad", valores siempre adscritos al festival.

A falta de saber cuándo se conocerá exactamente al candidato o a los candidatos que representarán a nuestro país los próximos 14, 15 y 18 de mayo, serán Sabela, Miki, Natalia, Julia, Carlos Right, Famous, Noelia, María y Marilia los concursantes de OT 2018 que luchen por ir a Tel Aviv.

We're so excited to announce the logo design for the 64th Eurovision Song Contest in Tel Aviv! #DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/CbCNHy3NSx