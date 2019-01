La confesión de Paco León en 'La resistencia': "En 'Aída' ganaba muchísimo dinero" Ecoteuve.es 8/01/2019 - 11:59 0 Comentarios

"Iba más cada temporada, decía que me iba y me lo subían", desveló a Broncano

El actor de 'Arde Madrid' se resiste a desvelar cuánto dinero tiene en su cuenta

"No lo digo porque ahora me voy a México y allí secuestran a la gente", dijo

Paco León vive uno de sus mejores momentos de su carrera profesional tras el éxito de Arde Madrid, la serie de Movistar+ que protagoniza y dirige. Eso también se ha de transformar en también un buen momento económico y David Broncano no desaprovechó su visita a La resistencia para salir de dudas...aunque le salió mal.

"¿Con el gestor de ahora estás contento?", preguntó el cómico a lo que el intérprete respondió: "Ahora no tengo gestor. Sí, sí estoy contento". "¿Tienes o no?" volvió a insistir. "Sí, pero de otra manera, ya no inventa nada. Tú no seas creativo", volvió a contestar Paco entre risas.

Más tarde, Broncano fue más directo y soltó la pregunta del millón: "¿Cuánto dinero manejas?". "Lo iba a decir pero después he pensado que no porque ahora me voy a México y hay muchos atracos. Secuestran a la gente para pedirle dinero, entonces es una responsabilidad, ¿no creéis?", soltó.

"Si la gente ya sabe que estás forrado", añadió el presentador. "Si te tienen que secuestrar lo van a hacer. Dios no lo quiera, Dios te guarde, pero no porque lo digas te van a secuestrar más". "Pero te cortan un dedo y piden dinero", insistió Paco a las nuevos intentos de Broncano: "Venga, dilo, dilo".

"No tengo, además tengo muchísimas hipotecas porque he estado como loco y eso no se debe hacer. No compréis nunca. No se debe hacer, sobre todo cuando no tienes", dijo provocando otra pregunta del entrevistador: "¿Estás endeudado?". "Si cuentas las hipotecas sí lo estoy. No tendría para pagarlas", respondió León.

Y añadió: "En Aída ganaba muchísimo dinero, pero ya no es lo mismo". La estrategia de Paco para conseguir ganar más era la siguiente: "Iba a más cada temporada, decía que me iba y me lo subían. Cuando se fue Carmen Machi había más para repartir".

