Monumental enfado de Pedrerol por el VAR: "Somos la vergüenza del mundo"

"Que dimita el que manda", pidió el presentador de 'El Chiringuito' de Mega

El VAR está en el punto de mira desde este domingo por el penalti no pitado sobre Vinicius en la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad (0-2). Josep Pedrerol mostró su monumental enfado en El Chiringuito de Mega.

"Qué bien funciona el VAR... en el Mundial. Era fantástico, dijimos. Qué bien que llegue a nuestra Liga... Y qué vergüenza el VAR que tenemos aquí. Hay un árbitro que no tiene otro trabajo que ver la tele, y hay un penalti escandaloso a Vinicius y el árbitro que se dedica sólo a ver la tele no hace nada, no dice nada. No avisa al árbitro del campo. Y acaba el partido y cobrará por no hacer nada. Y luego llega el partido de Getafe, marca el Getafe y el árbitro lo anula por juego peligroso", explicó Pedrerol.

"Lo del VAR en España es una vergüenza. Que dimita el que manda", añadió el presentador. "Somos la vergüenza del mundo", apuntó muy molesto por lo que había pasado en el partido del Real Madrid.

"En el Real Madrid están hartos y va a haber una reacción contundente en las próximas horas por lo ocurrido en esta jornada con el VAR. Reacción contundente del Real Madrid que no se ha producido en mucho tiempo. Atentos a las próximas horas, a la respuesta del Real Madrid a lo ocurrido", anunció el presentador de Atresmedia.

¡OJO! "Lo del VAR en España es una VERGÜENZA. El que lo lleve que DIMITA MAÑANA", @jpedrerol, TAJANTE en el #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/s2GXeHMGtf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 de enero de 2019

