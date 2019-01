La pregunta de Diego Arrabal a Makoke que ofendió a Emma García: "¿Has cobrado por estar con hombres?" Ecoteuve.es 7/01/2019 - 10:02 0 Comentarios

El paparazzi sorprende planteando esta cuestión en directo en el programa 'Viva la vida'

Makoke está siendo noticia durante las últimas semanas por su pasado. Sus supuestas relaciones con Brad Pitt y Julio Iglesias, que han sido negadas por las casas discográficas o empresas de representación, están generando horas de televisión con la ex de Kiko Matamoros como protagonista.

Makoke se sentó este domingo en el plató de Viva la vida y tuvo que hacer frente a un cara a cara con el paparazzi Diego Arrabal, que negó esos rumores.

"No me lo creo yo ni el mundo entero. Ni ella misma. Tajantemente es mentira. Lo de Julio Iglesias y lo de Brad Pitt es mentira, los que nos dedicamos tantos años a esto sabemos que Makoke, ni Brad Pitt, ni Julio Iglesias ni nada", dijo Arrabal en el programa de Emma García.

"Es verdad que ella ha estado alrededor de estos personajes. Que ha estado contratada. Al lo mejor", continuó Diego Arrabal. Inmediatamente después, el paparazzi sorprendió con una dura y directa pregunta a Makoke que ofendió a la invitada y también a la presentadora.

"¿Makoke, alguna vez has cobrado por estar con algún hombre de los que hemos estado hablando estos meses?", dijo Arrabal. "Esa pregunta no se merece ni que te la conteste. Ofende, no te la voy a contestar, no te lo mereces", respondió Makoke.

Emma García intervino en ese momento: "Diego, eso que has hecho no me ha gustado. Piensa muy bien lo que preguntas porque ya somos mayorcitos todos".

Más tarde, Diego Arrabal pidió disculpas por la pregunta que había lanzado en pleno directo ante la sorpresa de Makoke y Emma García: "Creo que no me he explicado bien y pido perdón".

