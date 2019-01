Yolada Ramos, tras su polémica con José Luis Moreno: "No me llegó a denunciar" Ecoteuve.es 6/01/2019 - 13:00 0 Comentarios

La actriz recuerda el impactante momento que protagonizó hace unos años en televisión

"Me cagué encima", recuerda cuando le recordó en directo que le debía 25.000 pesetas

Yolanda Ramos visitó este sábado el Deluxe, en Telecinco. La actriz recordó un impactante momento televisivo que protagonizó hace unos años, cuando dijo en directo a José Luis Moreno que le debía 25.000 pesetas de un trabajo que supuestamente no le llegó a pagar.

Preguntada por Belén Esteban, Ramos explicó que "no me pagó y también leí que me había denunciado pero a mí no me ha llegado nada. No me ha denunciado".

Cuando sucedió aquel momento en el programa Hable con ellas "me cagué encima", admitió. "Llegué a casa y desperté a mi pareja, que estaba durmiendo, y le dije: La he cagado mucho con José Luis Moreno".

Ramos explicó que "si hubiera sido solamente a mí [el supuesto impago] no lo habría dicho, porque me parecería cretino aprovechar ese momento. Pero me sentía respaldada porque había mucha gente que estaba igual que yo".

