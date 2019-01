La primera reacción de Makoke tras conocer que Brad Pitt niega la relación: "Me parece todo que es de mentira" Ecoteuve.es 16:28 - 5/01/2019 0 Comentarios

El programa de Socialité se ha puesto en contacto con la exconcursante para saber su opinión

Makoke responde tras saber que la agencia de representación de Brad Pitt se ha puesto en contacto con Sálvame para pedir que Makoke niega su relación sentimental después de revelar que pasaron una noche de pasión.

La agencia de representación de Brad envió un comunicado al programa de Telecinco pidiendo que Makoke rectifique la información que ha dado ante toda España.

"Esto nunca sucedió. La señora Makoke tiene que dejar de hablar de esta situación del pasado que nunca ocurrió. De lo contrario, tendremos que tomar medidas legales para detener esta especulación", exponía el comunicado.

Ante esta situación, el programa de Socialité se ha puesto en contacto con la exconcursante para saber su opinión. "Estoy super tranquila", explicó entre risas a un colaborador del programa.

"Me parece que todo es de mentira y no me creo nada de nada, ¿vale?", continuó la exconcursante de GH VIP. Y además, confirma que no está asustada "para nada".

