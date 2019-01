Enfrentamiento entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá antes de entrar en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 12:53 - 5/01/2019 0 Comentarios

A pocos días de estrenarse el concurso de GH DÚO, Sofía Suescun y Alejandro Albalá, ya han protagonizado su primera disputa a través de las redes sociales.

Después de conocer algunos nombres de lo nuevos concursantes de GH DÚO, entre ellos Suescun y su expareja Albalá, la 'reina de los realities' amenazó con ganar su tercer programa.

Como ya anunció el programa, en este nuevo formato se concursará por parejas o exparejas. Y Suescun acudirá con su reciente ruptura, Albalá. El ambiente entre ellos está tan caldeado que no han dudado en discutir a través de Twitter.

Una usuaria en la red social de Twitter escribió: "Que se diga que se ha maltratado a Alejandro y este aplauda un tweet me parece ASQUEROSO. No tenéis ni puñetera idea de lo que es el maltrato. Él, que fue una semana a SV (Supervivientes) a machacar a Sofía y que es conocido por arrimarse a Chabelita y a Sofía", dijo la usuaria.

Por favor hay cosas que no debemos permitir.

No podemos estar utilizando la palabra maltrato a la ligera, basta ya

Alejandro no te pases un puto pelo ok? https://t.co/st2HkfAvaS — SOFIA???? (@sofiasuescun) 4 de enero de 2019

Suescun respondió al tweet para aclarar que la palabra maltrato no se puede utilizar sin más: "Por favor, hay cosas que no debemos permitir, No podemos estar utilizando la palabra maltrato a la ligera, basta ya", decía Sofía. Y se dirigió a Alejandro con un ultimátum: "Alejandro, no te pases un puto pelo, ok?". Y este no dudó en responderle que no era el ombligo del mundo.

Escúchame, no eres el ombligo del mundo — Alejandro (@AlejandroAlbala) 4 de enero de 2019

