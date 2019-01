Carlos Sobera revela sus secretos más íntimos en 'Mi casa es la tuya': "Me desnudé para un casting y se quedaron todas pasmadas" Ecoteuve.es 11:38 - 5/01/2019 0 Comentarios

El presentador de televisión no tuvo reparo en contar todas sus anécdotas televisivas

Carlos Sobera acudió hasta la finca sevillana de Bertín Osborne para contar todos los secretos que rodean tanto a su personaje televisivo como el de la vida real. Una de las anécdotas que más recuerda fue para un casting en el que la directora le pidió que se desnudara, y Sobera accedió.

El cúpido más famoso de la televisión abrió las puertas de su corazón y de su vida para relatar cómo es él y su familia. Osborne no dudó en preguntarle sobre su faceta como profesor antes de dedicarse a la televisión.

Sobera le contó que fue duró ejercer la profesión porque era la "época dura de ETA". El presentador de televisión aún recuerda perfectamente cómo perdió a su profesor: "Perdí a un profesor, le pegaron dos tiros en la cabeza y lo mataron", contó Carlos Sobera.

De su paso por el famoso programa ¿Quién quiere ser millonario? contó que tuvo miedo de que se perdiera la credibilidad del concurso porque el exconcursante Enrique Chicote ganó 50 millones de pesetas y llamó a su mujer comunicándoselo aún sin haber respondido la última pregunta.

La vida de Carlos Sobera está llena de anécdotas gracias a los cástines por los que ha pasado. "Voy a hacer el casting y todo eran chicas, 14 mujeres. De repente me dice la directora del casting ¿si te pedimos que te desnudes, tú te desnudarías?. Y yo le dije, cuidado que soy de Bilbao, puedo desnudarme, pero no me hago responsable de lo que pueda pasar aquí. Y me desnudé integramente, y se quedaron las 14 pasmadas", contó Sobera ante la atónita mirada de Osborne.

Hay muchas cosas que le pasan a Sobera en su programa de First Dates como cuando un comensal escribió un poema sexual. Pero sin duda, lo que más se esperaba del presentador de televisión es que hablara sobre su faceta de marido y padre. Se casó con su mujer Patricia en México por un rito maya, al principio no se llevaban nada bien, porque Patricia no le aguantaba. "Me caía fatal Carlos. Le tenía una rabia", comentó su mujer.

