Cepeda incendia Twitter al pedir un cartel para su gira de conciertos: "Mi intención no era pedir trabajo gratis" 4/01/2019

El concursante de 'OT 2017' se convierte en Trending Topic tras una inocente petición

Primera polémica de Cepeda en 2019. El concursante de OT 2017 ha incendiado la red social después de hacer una inocente petición a sus seguidores: pedir un cartel para su gira de conciertos. El gallego se ha convertido en Trending Topic en la tarde de este viernes y en carne de memes.

El cantante, que girará con su primer disco Principios, ha recibido las críticas por pedir que se le realizara de forma gratuita el cartel. "Me parece muy triste que se pieda gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello", ha respondido un usuario".

Cepeda no se ha quedado callado y ha contestado: "Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10mil euros proque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento".

Así las cosas, Twitter se ha llenado de todo tipo de carteles parodiando la situación y Cepeda ha vuelto a escribir con el sentido del humor que le caracteriza: "Al final le encargo el cartel al que diseó el de Cepeda calvo de Desmotivaciones... verás". Más tarde, el cantante ha pedido perdón: "Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis".

Me voy a descargar tu disco y te dejo una mención, @cepedaoficial. pic.twitter.com/mevGHlLfnM — Barqs (@barq_in) 4 de enero de 2019

Al final le encargo el cartel al que diseñó el de Cepeda calvo de Desmotivaciones... verás. — Luis Cepeda ???? (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana. — Luis Cepeda ???? (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

