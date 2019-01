De enseñar a planchar a una clase de limpiar zapatos: el nuevo tutorial de Bertín Osborne en YouTube Ecoteuve.es 4/01/2019 - 17:32 0 Comentarios

El rostro de Telecinco vuelve a dar consejos consejos a sus seguidores

El nuevo reto de Bertín Osborne de convertirse en youtuber va viento en popa. El cantante, que acaba de sacar el disco Debí enamorarme de tu madre, ha lanzado este viernes un segundo vídeo a su canal. Después de debutar con una clase de plancha, ahora hace unas recomendaciones para dejar los zapatos como el oro.

"Hay que llevar los zapatos limpios, no como algunos que da vergüenza como los lleváis por la calle", dice el presentador de Telecinco que este viernes recibe a Carlos Sobera y sus compañeros de First Dates Lidia Torrent y Matías Roure en Mi casa es la vuestra.

Así pues, el artista se pone manos a la obra en Bertín lo hace mejor: "No piensen ustedes que voy a hacer un cocido. No, no, esto es para limpiar zapatos", empieza bromeando junto a todo lo necesario para sacar brillo a unas botas de campo: "No podéis ir con los zapatos hechos una mierda".

Youtube Video

Primero, aconseja quitar los cordones para empezar con el proceso: "Se limpian aparte. Hay que dejarlos en un barreño con agua y jabón neutro, el de la ducha vale". Luego quita el barro con toallitas húmedas: "Pero no pases la misma por la tela, coge una nueva".

Después, turno para la suela que "normalmente tiene más mierda que el palo un gallinero". Así las cosas, Bertín recomienda limpiarlo con pasta de dientes y un cepillo. "Para rematar la operación, hay que dejar que actué y luego le pasáis la toallita".

Por último, y como los zapatos son "seres vivos", Bertín coge crema hidratante: "Donde hay costura hay que darle un poquito más". Si se dispone de un cepillo, mejor que mejor.

