Aurah Ruiz habla sobre el "coqueteo" que tuvo con un jugador del Barça en una discoteca

Los últimos rumores han relacionado a la concursante de 'GH VIP' con Munir El Haddadi

"No hubo ninguna clase de tonteo y si lo hubiese habido no hubiera sido ahí"

No está siendo un comienzo de año fácil para Aurah Ruiz. La exconcursante de GH VIP ha sufrido una dramática ruptura sentimental con Suso. La canaria ha reconocido que el catalán le "pidió tiempo" después de que este le dijera que había visto vídeos que no le habían gustado nada.

Además, Aurah ha desvelado a Joaquín Prat y el resto de colaboradores de El programa de Ana Rosa que sabe con certeza que Suso ha tenido varios encuentros con una chica mulata.

A todo esto se ha unido los rumores que la relacionaban con el delantero del F.C. Barcelona Munir El Haddadi después de que el colaborador de Cazamariposas Jordi Martín informara haberles visto "coqueteando" en una discoteca en Madrid.

"Llegó 20 minutos antes de cerrar y no tiene ni idea de lo que está diciendo", ha dicho de forma rotunda. "Sí es verdad que en el reservado había un futbolista, que es amigo mío desde antes de conocer al padre de mi hijo".

"No hubo ninguna clase de tonteo y si lo hubiese habido no hubiera sido ahí", ha afirmado después contando que la conversación entre Munir y ella se limitó a hablar sobre el estado de salud de su hijo. "No ha habido ni él ni otro chico".

