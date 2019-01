Thalía Garrido ('OT'): "Lo pasé mal cuando filtraron mi single, pero me dio a conocer en otros países" Merce Moreno 10:04 - 5/01/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante de la edición de 2017 del talent musical

"Me encantaría ir a Eurovisión, mis grupos preferidos han salido de ahí"

Thalía Garrido se sumó hace unas semanas, con Quien quiero ser, a la ya larga lista de concursantes de OT 2017 que tienen un single en el mercado. Y no ha sido un camino fácil. La extremeña sufrió una filtración del videoclip en la MTV Holandesa.

y un hackeo de sus redes sociales por parte de un usuario turco retrasaron la fecha de lanzamiento de su canción. No obstante, a pesar del mal momento, saca una lectura positiva, según momento a ECOTEUVE.es: "Lo bueno de la filtración es que se me ha dado a conocer en países a los que yo no hubiese llegado facilmente".

Thalía confiesa que no ha podido seguir demasiado esta edición de OT, aunque mantiene contacto con alguno de los expulsados: "Todos tienen un talento enorme". Además, respecto al futuro, reconoce que le haría ilusión llegar a representar a España en el Festival de Eurovisión: "Me encantaría ir a Eurovisión. Mis grupos preferidos han salido de ahí".

¿Qué tal el recibimiento de Quien quiero ser?

Muy contenta. Mis seguidores están haciendo la canción suya, que es lo que yo quería. Hace nada me hicieron un vídeo con toda la letra.

Háblanos del proceso de composición de tu single

Suelo componer baladas, pero hice esta canción pensando en un concierto, para que hubiera temas más movidos. Se la pasé a mi equipo y les gustó, a pesar de ser arriesgada. La producción es de David Cuello y la letra es de Lluis Mosquera. Yo tenía muy claro lo que quería con esta canción: una base americana, que es lo que yo escucho, y una letra que tuviera el mensaje que transmití en el Bernabéu.

Respecto a ese mensaje que lanzaste en el Bernabéu, ¿sientes que llegado a la gente que ha sufrido bullying?

Sí, porque es lo que yo he defendido siempre. Es lo que quería enseñar a mis seguidores: por muchos obstáculos que te ponga la vida, tienes que demostrarle al mundo quién eres y ser quien quieres ser.

En el videoclip apareces en una selva, luego en una playa ¿cómo surgió la idea?

La propuso la productora de vídeo y al momento la acepté. Queríamos completar la canción y que transmitiera lo que es la libertad. El bosque en símbolo de que nada te ata. La historia del videoclip es como que yo soy la defensora de la tribu, la que les enseña que sean quienes quieran ser.

¿Crees que el hackeo y la filtración del videoclip unos días antes de su estreno ha tenido repercusión en el éxito del single o no?

Han sido momentos muy malos. Lo bueno de la filtración es que se me ha dado a conocer en países a los que yo no hubiese llegado tan fácilmente. Tengo ese feedback que, aunque sea poquito, y recibo mensajes de Francia, Inglaterra, Latinoamerica He tenido que sacar algo bueno de todo esto, me ha dado esa visibilidad, pero también han venido cosas muy malas.

¿Todo solucionado ya?

Ahora sí, pero costó muchísimo. A los tres días se solucionó, pero Instagram, al no haber persona física, costó bastante. Más de veinte días. Mucha ansiedad, mucha impotencia. Se han perdido cosas de mi Instagram.

¿Te quedas con algún momento en especial de tu paso por OT?

Me quedo con lo que aprendí, porque, al estar aislada, me encontré mucho a mí misma. Aprendí a vivir con mis propios pensamientos. El momento que más recuerdo fue en el que vinieron mis padres a la gala, porque nunca nos habíamos separado y no sabía nada de ellos. Es frustrante el hecho de no saber qué está pasando en casa.

Tu canción tiene tintes muy eurovisivos.. ¿te haría ilusión ir al festival?

A mí me encantaría. Lo sigo siempre. Mis grupos preferidos han salido de ahí, como Il Volo. Es un formato en el que se pueden ver nuevos artistas en un escenario muy, muy grande. Es como otra energía.

