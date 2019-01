Encontronazo Ortega Smith (Vox) y Antonio Maestre: "A los presuntos delincuentes les contesto en sede judicial" Ecoteuve.es 11:32 - 4/01/2019 0 Comentarios

'El programa de Ana Rosa' enfrenta al político con el periodista tras querellarse contra él

Tenso encuentro entre el periodista Antonio Maestre y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat entrevistaba al político cuando dio el paso a los periodistas de la mesa de debate para que preguntaran al invitado, pero esta vez la situación era distinta. "De posible querellado a posible querellante, Antonio Maestre", dio paso Prat al periodista.

Antonio Maestre ha sido querrellado por el partido de Abascal por calumnias por haber acusado presuntamente a Vox de complicidad en el asesinato de Laura Luelmo. Ante este escenario tenso, Maestre y Ortega Smith han tenido que verse las caras en el programa.

"¿Los chiringuitos que quiere quitar de la comunidad andaluza son similares al del que vivía Santiago Abascal, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, por el que cobraba 90.000 euros al año, en el que lo colocó Esperanza Aguirre sin que tuviese ningún tipo de actividad conocida?", preguntó Maestre al secretario general.

"Mire, yo a los presuntos delincuentes como usted les contesto cuando estoy en sede judicial ya nos veremos ante los tribunales. Y no le voy a aceptar que quienes nos ha acusado nada menos que de complicidad de un asesinato me haga preguntas en una entrevista, no pienso contestarle", respondió con tono serio Ortega Smith.

Maestre no se quedó atrás y le respondió: "Veo que usted no tiene la capacidad para decir si los chiringuitos que quieren quitar de la comunidad andaluza son similares del que vivía Santiago Abascal".

El periodista insistió, pero el secretario general de Vox se sumió en un silencio profundo para no responderle. Esther Palomera salió en defensa de su colega: "Me parece que mi compañero no es ningún potencial delincuente ni ningún presunto delincuente. No aceptar preguntas de los periodistas da idea del talante que tienen algunos de ustedes", zanjó.

