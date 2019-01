La 'adicción' más extraña: "De pequeña me comía el pienso de las perras" Ecoteuve.es 11:09 - 4/01/2019 0 Comentarios

Una comensal de 'First Dates' sorprende con esta curiosa confesión ante su cita

Los comensales de First Dates nunca dejan de sorprender, y Rocío no iba a ser menos. Esta chica de 19 años ha confesado su extraña adicción cuando era pequeña: "De pequeña me comía el pienso de mis perras". No es la primera vez que un comensal sorprende con su secreto más guardado, ya lo hizo Ángel confesado que tenía una Hello Kitty tatuada en el culo.

"Te lo juro que sí. Mi abuela, cuando iba a su casa, me quitaba el bol porque tenía la boca llena de pienso", comentó entre risas Rocío.

Esta comensal acudió al programa para encontrar a un chico que no fuera infiel y con la cabeza centrada. Carlos Sobera le preguntó cómo le gustaban los chicos porque Rocío le explicó que en Gandía no había hombres "adultos".

"Me he enamorado un vez y no ha salido bien porque me ha puesto muchas veces los cuernos, me mentía mucho. Y con los que he intentado conocer, no ha cuajado la cosa", explicó sobre su experiencia en el amor.

Rocío no tuvo suerte con Guillermo, su cita en el programa, porque no surgió la 'chispa' del amor y solo quedaron como amigos tras tener su cita en Cuatro.

