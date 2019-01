Miriam Saavedra llama "tobogán de piojos" a Rafa Mora en 'Sálvame': "Ya te gustaría ser yo" Ecoteuve.es 3/01/2019 - 18:39 0 Comentarios

La 'princesa inca' protagoniza un descomunal enfrentamiento con su compañero

Miriam Saavedra ha tenido una tarde de emociones fuertes en su vuelta a Sálvame. Después de que Belén Esteban le cediera el trono, la princesa inca se ha enfrentado a su enemigo Rafa Mora. Tras su victoria GH VIP 6, el colaborador ha tratado de desprestigiarla, a veces, traspasando los límites permitidos.

Este jueves, Miriam ha cogido el toro por los cuernos y se ha encarado directamente al valenciano: "Mira, tobogán de piojos, te voy a decir una cosa. A ti lo que te falta es un par de huevos, cosa que a mí me sobra".

Por su parte, él intentaba defenderse llamándola "maleducada". "Maleducado tú, que ya me has demostrado el día de mi entrevista que no me has dejado ni hablar, me has interrumpido mil veces y te has metido con mis seguidores. No te lo voy a permitir", ha seguido diciendo Miriam.

Después, ella le ha llamado "platanazo" y le ha dicho que estaba "cansada" de sus risas. El detonante de la descomunal bronca ha sido que Rafa Mora le ha acusado de ser una copia de Nurka Maros de la televisión mexicana. "Soy única y original, ya te gustaría ser yo". [VÍDEO]

PUBLICIDAD