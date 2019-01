Pedroche sale escaldada de 'Espejo público': "No he venido a que me echéis a los leones, la próxima llamáis a Chicote" Ecoteuve.es 3/01/2019 - 13:44 0 Comentarios

La presentadora contesta y responde todas las críticas de los colaboradores del programa

Cristina Pedroche ha acudido este jueves a Espejo público en pleno debate sobre su vestido bikini de Marta Rota que lució en las Campanadas de Antena 3, un diseño por el que la presentadora está siendo muy criticada. Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo en su propia casa, la vallecana ha encontrado todo lo contrario y ha salido escaldada.

El primero en urgar en la herida ha sido el colaborador Antonio Naranjo: "Quería saber tu opinión sobre la supresión de puestos de trabajo como azafatas de Fórmula 1 y del motociclismo". "Pero, ¿yo estoy aquí para promocionar mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme más polémica?", ha contestado molesta y con una sonrisa irónica Pedroche.

"Yo vengo a Espejo público porque siento que es un programa de mi casa en el que me ayudáis, me arropáis, no que me echéis a los leones, si no me quedo en mi casa", ha seguido diciendo la madrileña que, además de responder a los contertulios del programa, también repartía zascas. "Ellas pueden decidir, al igual que yo decido. Si ellas decían ponerse un determinado vestido, yo eso lo apoyo".

A continuación, Cuca Sales, presentadora en sustitución de Susanna Griso, preguntó: "¿El vestido lo eliges?". "¿Cómo?", respondió Cristina alucinando con la pregunta: "Es que de verdad...bueno. Yo decido todo: el guion me meto hasta en la realización, soy muy perfeccionista".

Pedroche: "Lo que me parece simplista es este tipo de preguntas"

La última en 'apretar' a Pedroche ha sido María Jamardo: "Los datos de audiencia están ahí y ha sido un triunfo de las Campanadas de esta casa. Pero, tú has lanzado un mensaje, yo no me quedaría en el vestido, que por cierto no me ha gustado nada, con todo el respto. Es mi opinión". "Pero es que yo no os estoy preguntando vuestra opinión. El año que viene que venga Chicote, ¿vale?", volvió a responder muy molesta la madrileña.

Pero Jamardo volvió a insistir: "Que venga en bañador si quiere. Yo lo que quiero preguntarte es si cuando lanzas ese mensaje para reivindicar un feminismo que es reducir un debate a que solo se te vea como un modelito, ¿no te parece muy simplista?". "A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas porque creo que el mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida", ha zanjado. "No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta".

