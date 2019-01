La lección de Dani en 'MasterChef Junior': "Tras mi operación de cáncer, aprendí que había que ser muy positivo" Ecoteuve.es 2/01/2019 - 14:00 0 Comentarios

El pequeño de doce años y Marina, últimos expulsados del talent culinario de TVE

MasterChef Junior ha enfilado su recta final y, a las puertas de la semifinal se han quedado Marina y Dani. Precisamente, este último demostró su gran madurez pese a los doce años que tiene. El niño, que durante una de las pruebas estuvo a punto de tener un ataque de ansiedad, supo extraer lo bueno de su experiencia por el programa de TVE.

"Mis lágrimas son de alegría y no de pena Prefiero ver ganar a uno de mis amigos que ver cómo son expulsados. Prefiero ver ganar a uno de mis amigos que ver cómo son expulsados", dijo a Eva González. "Prefiero irme yo porque la amistad es lo más importante. Esto significa la amistad, el esfuerzo con el que puedes conseguir cualquier cosa. Este trofeo es la vida, directamente".

"Estoy muy contento por todo lo que he aprendido y los amigos que me llevo. Tras mi operación de cáncer de tiroides aprendí que había que ser muy positivo, y yo me quedo con todo lo bueno del programa. Ser noveno de entre 6.000 niños es algo muy grande", sentenció Dani dando una verdadera lección y ejemplo de lucha.

Dani confiesa que tuvo cáncer: "El karma nos devuelve cosas buenas".

Hace unos días, Dani desveó a través de sus redes sociales que padeció un cáncer. Una enfermedad que, afortunadamente, el concursante madrileño superó. "Los niños enfermamos y nos curamos y pasamos momentos que nos ayudan a ser más fuertes y luchar por nuestros sueños #CancerInfantil. Nos #Frustresamos y el karma nos devuelve cosas grandes #MaravillosoKarma. De la mano de mi familia y mi madre #TheBestOne, nada podía salir mal y la vida es #EasyEasy. Gracias por preguntarme y preocuparos, estoy genial. Gracias, mamá @monikanieto. Gracias @masterchef_es".

