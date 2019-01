Valeria Ros cuenta que ha sido despedida de 'Lo siguiente' y que Raquel Sánchez Silva la ha borrado de Instagram Ecoteuve.es 2/01/2019 - 13:33 0 Comentarios

"Me dijeron que tenían que quitar la comedia", explicó en 'La lengua moderna', de la SER

Estaba llamado a ser un revulsivo en la franja del access prime time y hacer olvidar a Cárdenas, pero lo cierto es que Lo siguiente, el nuevo programa de Raquel Sánchez Silva, no ha logrado despegar aun. Ni siquiera ha logrado mejorar las audiencias que anotaba el polémico presentador catalán con Hora Punta.

Por eso, Lo siguiente se ha cobrado su primera víctima: su colaboradora Valeria Ros. La cómica ha explicado que ha sido despedida en el espacio de la Cadena Ser La lengua moderna. Valeria protagonizó una sección que tenía el título de 'Cómo perder un trabajo en diez díaz sin quedarte embarazada', en relación a la polémica de Leticia Dolera y su serie y la actriz Aina Clotet.

Así las cosas, Ros explicó que la directora del programa llamó: "Me dijeron que tenían que quitar la comedia porque no estaba funcionando". "Y más que comedia me han quitado a mi solo, todos siguen. Me parece bullying", dijo en tono de humor.

"También os digo que tenía un presentimiento, porque en el último programa, Raquel Sánchez Silva me tenía que presentar como 'uno de los grandes pilares de este programa', y antes de salir, de repente, dice: 'Bueno, una cómica que os va a sorprender'. Y yo dije: 'Me has sorprendido tú a mi", reveló. Y por si fuera poco, Valeria Ros también contó que la presentadora la ha eliminado de Instagram, ¿por un gag que decía que le iba a quitar el puesto?.

PUBLICIDAD