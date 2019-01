Itziar Castro cuenta su verdad a Belén Esteban: "En 'OT' pasé de ser querida a ser odiada" Ecoteuve.es 1/01/2019 - 14:35 0 Comentarios

La profesora habla en 'Sálvame' de su despido en el talent musical de TVE

Telecinco emitió este lunes el último Sálvame del año, que se guardaba un auténtico bombazo para los espectadores. El programa emitió una entrevista con Itziar Castro en el 'carpool' de Belén Esteban, su sección Belén a bordo en la que entrevista a famosos mientras los pasea en su coche.

La de San Blas recibió la visita de la actriz, con la que demostró una gran complicidad que hizo que hablaran de todo tipo de temas. También alguno comprometido, como el de su polémico despido de la Academia de OT 2018 por el que fue sustituida por los Javis.

"Estoy muy feliz. Es mucho trabajo, mucho estrés y mucha responsabilidad, pero estoy muy contenta", empezó valorando Castro sobre su actual situación profesional. "¿Y con OT todo bien?", le preguntó la Esteban mientras ella afirmaba no muy convencida.

"Bueno, hubo una parte súper bien al principio y luego pasé de ser la más querida, que me decían que molaban mis clases, a un pase de micros en el que fui dura y pedían que volvieran los Javis. Que era lo peor, una amargada que no me quería nadie. Es decir, que pasé de querida a odiada en cero coma", ironizó la actriz.

