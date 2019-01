El motivo por el que Jesús Calleja rompió a llorar en las Campanadas de Telecinco Ecoteuve.es 1/01/2019 - 14:07 0 Comentarios

El presentador de Mediaset no pudo controlar las lágrimas en la retransmisión

Las Campanadas televisivas de 2018 ofrecieron a la audiencia varios momentazos. Además del sorprendente bikini de Pedroche en la retransmisión de Antena 3 y el vestido 'hinchado' de Anne Igartiburu, la atención en la última noche del año estuvo centrada también en Jesús Calleja.

El aventurero dio las uvas junto a Lara Álvarez desde la localidad mallorquina de Saint Llorenç des Cardassar como homenaje a las víctimas y afectados en las riadas que se produjeron en la región el pasado mes de octubre.

En un momento dado, Calleja rompió a llorar ante los espectadores por un hecho que ni él mismo se esperaba. El presentador leonés recibió un mensaje en vídeo de su hijo y de su hermano y no pudo contener las lágrimas.

"Estamos muy orgullosos de ti, todo lo que nos has enseñado en la vida no se paga con dinero", el dijo su hijo antes de que se emocionara en plena retransmisión. "Qué recuerdos cuando celebrábamos la Nochevieja juntos con los abuelos en el molino y mira, ahora estás tú dándonos las Campanadas a toda España", le dijo su hermano. "¿Ahora qué hago yo? Si esto es directo y no se puede cortar...", bromeó el aventurero agradeciendo a Mediaset este regalo especial.

