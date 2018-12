La dura confesión de Aramís Fuster: "Me he arrepentido de haber tenido a mis hijos" Ecoteuve.es 31/12/2018 - 13:18 0 Comentarios

La concursante de 'GH VIP' se sienta en 'el diván' de 'Viva la vida'

Aramís Fuster ha sido la última famosa en sentarse en 'el diván' de Viva la vida, una sección del programa presentado por Emma García en el que los entrevistados se muestran sin filtros ante los temas más polémicos sobre su trayectoria personal y profesional. Tras pasar por GH VIP, la máxima autoridad del ocultismo ha visto como han vuelto a abrirse viejas heridas que creía cerradas.

Fuster no tuvo ningún reparo a la hora de exaltar la figura de su madre y recordar la indiferencia que han mostrado con ella sus hijos ante la psicóloga Pilar Cebrián. "Con dos años mi padre y su familia me raptaron y me tuvieron separada de mi mamá cuatro años", explicó la bruja.

Aramís explicó además cómo tuvo que hacerse cargo de su madre hasta el último momento: "Si por entonces alguien me hubiera preguntado a quién quería más, si a mis hijos o a mi madre, a mi madre siempre", confesó abordando nuevamente la polémica con sus hijos que tan momentos amargos le han traído a su vida.

"La que fue mi familia me la ha hecho de todos los colores", aseguró explicando que había renunciado a ellos cuando tuvo "el suficiente raciocinio" para hacerlo. "No supieron ser mis hijos, mientras yo les iba soltando el dinero sí (...) Lo único que han hecho ha sido echar porquería sobre mí", añadió con un sorprendente tono calmado. "Mis hijos los tuve yo porque quise tenerlos y me he arrepentido mil veces", dijo en una dura confesión.

Aramís Fuster concluyó declarando que no cambiaría nada de la forma en la que crió a sus hijos. Sin embargo, reconoció que su pecado fue quizá darles demasiado: "Probablemente no estaban preparados para tener una madre tan famosa y tan cuestionada", sentenció.

