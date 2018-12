Las redes critican el comentario machista que Rafa Mora dijo a Miriam Saavedra en 'Sábado Deluxe' Ecoteuve.es 14:35 - 30/12/2018 0 Comentarios

Rafa Mora no se cree el concurso de Miriam Saavedra y arremete contra ella

Miriam Saavedra visitó el programa de Sábado Deluxe para contar cómo vivió su paso por GH VIP y cerrar las polémicas que le rodean. Rafa Mora, uno de los colaboradores del espacio televisivo, le lanzó un comentario que no ha gustado nada a los usuarios.

Entre la ganadora de GH VIP y el colaborador no hay buen feeling, todo lo contrario y así se reflejó durante el transcurso del programa.

Rafa Mora, amigo de Mónica Hoyos, no se cree el concurso que hizo la 'Princesa Inca'. "Me has calificado como teatrera", le reprendió Saavedra a Rafa Mora. Este lejos de zanjar la discusión que estaban manteniendo sobre Mónica Hoyos, le respondió: "Y lo haces bien. Yo todavía no he hecho arte dramático".

"No has cambiado eres bajuno chulo y un malcriado", le contestó Miriam. Entre este cruce de reproches hubo un comentario desafortunado y machista que Rafa Mora le lanzó a Miriam Saavedra.

Después de llamar "zanahoria" a Miriam haciendo alusión al comentario que soltó la ganadora de GH VIP a Aurah. Miriam no se calló y le dijo "platanazo", a lo que Mora le contestó "platanazo el que tengo aquí". María Patiño atónita ante la escena que esta presenciando pidió respeto hacia Miriam Saavedra, y este lejos de recular se defiendió "¡Ah! qué ahora soy yo machista?.

No soporto a Rafa Mora, no habra gente capaz en España para que este tío este ganando una pasta por hacer el canelo, porque no hace otra cosa.



Mal educado, sin vergüenza y un imbecil sin ningun tipo de argumento o credibilidad. #somoslaaudiencia29d #PrincessInca — Cristina Moro ???? (@CristinaMoroo) 29 de diciembre de 2018

Miriam a Rafa: "Platanazo"



Rafa: "Platanazo el que tengo aquí"



Que le permitan este tipo de comentarios a este unineuronal me parece repugnante, yo lo hubiera echado del plató, así no se le puede contestar a una mujer y menos en televisión #princessinca — Mario Saavedrista (@Vaquerizoo_) 29 de diciembre de 2018

Miriam: Platanaso

Rafa Mora: Platanaso el que tengo aquí



QUE PUTO BÁSICO ES EL IDIOTA ESTE DE VERDAD, POTANDO#princessinca#SomosLaAudiencia29D — OH JESSSS ???????? (@srita0rtiz) 29 de diciembre de 2018

