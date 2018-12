José Manuel Parada reivindica su postura tras las críticas recibidas por arremeter contra Carmen Sevilla Ecoteuve.es 12:33 - 30/12/2018 0 Comentarios

"El público le tiene mucho cariño y yo también. Tiene su parte buena y su parte mala", dijo el presentador de televisión

El presentador de televisión estuvo en el programa de Viva la vida, el mismo programa donde criticó el trato que recibió por parte de Carmen Sevilla.

Parada fue uno de los invitados para recordar a la artista Carmen Sevilla, delicada de salud por su alzhéimer. En este espacio criticó duramente a su compañera de televisión:"No es tan buenecita como la ponen", decía Parada.

"Ella lo sabía y ponía carita de buena cuando había una cámara delante", le explicó a Emma García. Precisamente este programa le ha recordado la repercusión que han tenido sus palabras.

"Parecía María Patiño con el cuello colorado", bromó José Manuel tras ver el vídeo en el que arremetía contra Sevilla. "A ver si me he despistado ¿estaban hablando de la Virgen Santa? no, estaban hablando de Carmen Sevilla", comenzó a explicar Parada en tono irónico.

"El público le tiene mucho cariño y yo también. Tiene su parte buena y su parte mala como todos los seres humanos. Vuelvo a repetir que el problema no es que lo haya contado, es que yo lo he vivido y como lo he vivido a mi no me pueden contar otra cosa", argumentó el periodista.

El programa llamó al hijo de Carmen Sevilla para que se pronunciara sobre las palabras de Parada, pero este no ha querido implicarse entre el rifirrafe de los protagonistas.

