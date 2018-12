Miriam Saavedra desmiente que haya boda con Carlos Lozano Ecoteuve.es 16:57 - 29/12/2018 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP' ha dejado claro que de momento no se casará con el presentador de televisión

La ganadora de GH VIP ha desmentido en el programa Socialité de María Patiño que haya campanas de boda con Carlos Lozano.

Después del 'bombazo' que se dio en Sálvame anunciado que Miriam Saavedra y Carlos Lozano se iban a casar, finalmente la Princesa Inca lo ha desmentido.

Según confirmó Kiko Hernández la pareja pasó la Nochebuena junta y no descarta en casarse: "Parece que los dos ya pueden pensar en una fecha para la ceremonia, dijo el colaborador.

"Hoy por hoy he aceptado que siento un amor por él, pero un amor que todavía me sigue afectando", explicó Miriam Saavedra a los micrófonos del programa Socialité.

"No hablamos de boda ese es un tema que ya está zanjado. Sería muy bonito soñar, pero con una boda maravillosa. En estos momentos no hablamos de boda de aquí a no sé cuántos años... Yo no me caso, todavía", así respondió Miriam a todas las especulaciones sobre una posible boda.

Y añadió: "Carlos Lozano es una persona que necesita sanar sus heridas, y yo las mías. Lo más saludable es que ambos nos demos ese privilegio de conocernos como persona. El amor puede esperar", replicó Saavedra.

La Princesa Inca con estas declaraciones cierra un debate del que se llevan hablando ya varios días. Su paso por Sábado Deluxe será clave porque contará todos los detalles de su actual relación con Lozano.

