María Patiño en 'Sálvame' sobre el 'affaire' de Carlos Lozano y Makoke: "Se va a destapar con mucha claridad que han mentido" Ecoteuve.es 14:20 - 29/12/2018 0 Comentarios

Se mostrarán todas las pruebas en el programa de 'Sábado Deluxe'

La periodista María Patiño ha dejado claro en el programa de Sálvame que Carlos Lozano y Makoke mienten sobre su 'affaire' en el pasado.

Ya lo contó la ganadora de GH VIP, Miriam Saavedra, en el reality show, su expareja y Makoke tuvieron un lío en el pasado. Un hecho que se han encargado los dos protagonistas de desmentir por pasiva y activa.

Pero la periodista Patiño ha explicado que los dos mienten "claramente": "Se va a destapacar con muchísima claridad que Makoke y Carlos Lozano han mentido". Makoke en su visita al programa de Deluxe dijo que no era cierto.

"No es verdad. Además, el polígrafo dijo que eso no era verdad, vamos es que no", comentó Makoke. La exconcursante del reality lo niega rotundamente y explica que aunque saquen pruebas de ello "a los hechos me remito y al polígrafo".

"Que las saquen (las pruebas), pero vamos, que eso no es así. Entre Carlos y yo no ha habido nada", recalcó la modelo. Estas pruebas pondrían en la cuerda floja a la modelo y al presentador de televisión.

PUBLICIDAD