Diego 'El Cigala' en 'Mi casa es la tuya': "Lo más difícil de mi vida fue irme a cantar el día que mi mujer murió, di uno de los mejores conciertos de mi vida" Ecoteuve.es 11:43 - 29/12/2018

El cantante confiesa uno de los peores momentos de su vida y cómo se sobrepuso a ello

Diego 'El Cigala' ha sido la última entrevista del año del programa Mi casa es la tuya. El cantante le ha confesado a Bertín Osborne sus anécdotas en su carrera profesional y lo mal que lo pasó cuando su mujer falleció.

Atrás quedo aquella imitación que le hicieron al cantante en el programa de Buenafuente con motivo del estreno de Late Motiv. Esta vez 'El Cigala' ha acudido al programa de Osborne para conocer un poco más sobre su vida.

El cantante ha asegurado que pese al éxito él siempre mantenía los pies en el suelo: "Mi padre nunca me dijo un 'ole', no quería quería que me sintiera un niño prodigio", afirmó Diego 'El Cigala'.

Pese al éxito una de las cosas más devastadoras que le ha pasado al cantante ha sido la muerte de su mujer. Amparo padeció cáncer y en tan solo seis meses se tuvo que despedir de ella.

"Eso no se supera, se lleva porque tienes el amor de los hijos y el amor de Dios", le contestó el cantante a Bertín sobre la muerte de su esposa. El mismo día que falleció tuvo que coger un avión e ir directo a Los Ángeles donde tenía programado un concierto.

"Muy fuerte", explicó 'El Cigala' suspirando. "Lo más difícil de mi vida fue irme a cantar el día que mi mujer murió", siguió relatando. Amparo insistió en que el cantante fuera a ese concierto ocurriese lo que ocurriese. "Ocurra lo que ocurra, prométeme que vas a ir a cantar", contó Ramón.

El cantante no se creía la situación "tan caótica" que vivió. El viaje hasta la ciudad de Los Ángeles se le hizo muy largo porque "nunca terminaba". Aún así, se sobrepuso a la situación y confirmó que dio uno de sus mejores conciertos: "Salí a cantar y di uno de los mejores conciertos de mi vida".

