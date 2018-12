David Carrillo ('El Club Disney') niega su noche de sexo con Jorge Javier: "Solo hubo tonteo" Ecoteuve.es 28/12/2018 - 18:41 0 Comentarios

El actor explica lo que realmente ocurrió con el presentador de Telecinco

Hace unas semanas, la atención mediática se colocó sobre David Carrillo, actor y antiguo presentador de El Club Disney en Telecinco. El artista realizó unas polémicas declaraciones en las que parecía dejar entrever que él y Jorge Javier Vázquez habían sido más que amigos.

Este viernes, Carrillo visitó el plató de Sálvame para hablar de lo que realmente ocurrió con el presentador: "Jorge vino a ver más de ocho veces Hoy no me puedo levantar y yo hacía un papel protagonista", empezó relatando. "Nuestra relación nace de la admiración mutua", continuó.

Fue entonces cuando el actor desveló cómo llegó a quedar con Vázquez: "Jorge y yo lo dejamos muy a la vez con nuestras parejas y comenzamos a hablar por Instagram. Al principio hubo tonteo. Quedamos un día para comer, estuvimos toda la tarde juntos y fuimos juntos a cenar. Al terminar, acabamos descojonándonos de la risa. No pasó nada más", se apresuró a decir demintiendo aquella supuesta noche de sexo.

"No pasó nada. Después de que ha salido la noticia todo el mundo me ha hablado. Yo dije una frase mucho más larga de la que ponen, pero todo esto me está viniendo genial", afirma antes de promocionar su nueva obra. "Muchos haters me increpaban diciéndome: '¿Pero cómo has podido?", confesó antes de enviarles a ellos un mensaje. "Prefiero 50.000 Jorge Javier Vázquez que vosotros", sentenció provocando un gran aplauso.

