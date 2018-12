Críticas a 'Masterchef Junior' por "sexismo" en los regalos de los niños expulsados

Masterchef Junior ha emitido sólo dos programas de su nueva temporada, pero ya lleva a sus espaldas más de una polémica. La última, una crítica de la Secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid por los regalos que recibieron los expulsados: mientras que Carlota fue obsequiada con una muñeca, Ferrán y Unai recibieron un móvil y una tablet.

Estos días, el PSOE de Madrid reflejó su descontento en su cuenta de Twitter ante la descompensación entre los premios de unos concursantes y otros, acusando al 'talent' culinario de no fomentar la igualdad: "Señorxs de #MasterChefJunior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día #AsíNo". A estas críticas se le sumaron otros tuits que resaltaban también el "sexismo" del reparto.

Masterchef no ha tardado en defenderse, aunque no de forma explícita. La cuenta oficial del programa de TVE retuiteó un comentario de un usuario que afirmaba que Carlota había obtenido una muñeca porque ella misma lo había pedido, del mismo modo que la semana pasada otras niñas habían elegido un móvil y un ordenador.

Fíjate que me lo genial viendo @MasterChef_es, pero q hoy en #MCJunior hayan regalado una muñeca a Carlota y electrónica a los niñOs, no me parece ni medio bien. Desde luego eso no es educar en IGUALDAD.