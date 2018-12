David Fernández ('Homo Zapping'): "Dentro de cuatro días nadie se acordará del chiste de Dani Mateo" Merce Moreno 10:04 - 30/12/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.es entrevista al humorista ante el especial navideño de 'Homo Zapping'

El cómico da un consejo a los futuros representantes de Eurovisión: "Peor que yo es complicado hacerlo"

Como lleva sucediendo ya desde hace tres años, Neox emitirá un especial navideño de Homo Zapping en el que las risas estarán aseguradas de la mano de humoristas como David Fernández. El actor catalán se pone este año en la piel Javier Ambrossi, entre otros, en la emisión de las tradicionales 'preuvas' de la cadena temática de Atresmedia.

Este año que el equipo de Homo Zapping y él despiden entre risas ha sido completo en lo que a polémicas se refiere. Los límites del humor son cada vez más difusos y David Fernández es consciente de ello: "Hay que diferenciar entre las bromas y lo serio. Ahora pasa todo tan rápido que dentro de cuatro días nadie se acordará del chiste de Dani Mateo", declara a ECOTEUVE.ES.

Además de los espectadores del programa de sketches, tampoco los 'eurofans' olvidarán la cara de David Fernández, que fue Rodolfo Chikilicuatre, nuestro representante de Eurovisión en el año 2008. Ante el poco interés de los concursantes de OT 2018 por ir, el humorista tiene un mensaje: "Ahora pueden estar agobiados por que les reconozca todo el mundo, pero luego pueden estarlo por que no les reconozca nadie por la calle". Eso sí, afirma que, como una parodia que fue, no puede dar consejos musicales: "No les puedo ayudar, porque peor que yo es complicado hacerlo".

¿En qué consistirá el especial de Nochevieja de Homo Zapping?

Como siempre, haremos 'gags' y parodias de personajes públicos. Esta vez hacemos la conexión desde la casa de Los Javis y hay varias novedades: series nuevas (Arde Madrid), programas (La casa de empeños), etc. Pero al final todo es lo mismo, un programa especial de parodias de lo que más nos gusta de la televisión. Para reírnos de ellas y con ellas.

¿Se estudia que el formato vuelva a Antena 3 en algún momento?

No lo sé. Nosotros llevamos tres años haciendo esto cada fin de año y también una pequeña temporada en verano. No sabemos si este año haremos también temporada, aunque estaríamos encantadísimos de que volviese. Es un buen momento para hacer parodia, no hay programas de 'gags' en la tele. Sería genial si se emitiese en Antena 3.

¿Cree que funcionaría a nivel de audiencia?

Cuando nos ponemos a hablar de audiencia, yo me descoloco. Hay veces que veo cosas en la TV que digo: "esto lo va a petar", y al segundo día se lo han cargado. No tengo ni idea. Creo que Homo Zapping tiene un público y que, si se vende bien, ya se sabe lo que pasa. Depende mucho del día en el que se programe, con quién compita, de que la cadena tenga paciencia Me gustaría pensar que sí, que funcionaría.

¿Se queda con alguna imitación de las muchas que ha hecho?

Realmente, yo hago parodias. Las imitaciones las hace Raúl Pérez mejor. A su lado, hacer una parodia es casi ridículo, lo clava todo. Me lo he pasé muy bien la anterior temporada haciendo Imanol Arias en Cuéntame. Siempre ha sido una serie que he seguido mucho. De esta temporada, me quedé con ganas de hacer algo de Arde Madrid con Silvia Abril. Fue todo bastante rápido y no habíamos ensayado. Cuando la vi aparecer con la cojera del personaje, me dio un ataque de risa. Se retrasó bastante el rodaje por mi culpa.

¿Es esa su parodia más complicada?

Paco León es muy complicado, porque tiene una manera de hablar muy particular. No tiene un deje muy marcado y menos en este personaje. No tiene acento andaluz o castellano concreto. Incluso se lo pregunté a Raúl Pérez y me dijo que era complicado.

Este año no hay gran interés por parte de los concursantes de OT por ir a Eurovisión. ¿Qué les diría, basándose en su participación en 2008 como Rodolfo Chikilicuatre?

Cuando yo fui era muy diferente, porque era un 'gag', pero me hizo mucha ilusión que lo votase un público. Acabó Eurovisión y acabó el personaje. Lo único que les puedo decir es que van a ser tres o cuatro meses intensos y que tengan paciencia. Van a ser el centro del universo en ese momento. Ahora pueden estar agobiados por que les reconozca todo el mundo, pero luego pueden estarlo por que no les reconozca nadie por la calle. No pasa nada, ni por una cosa ni por la otra. Les diría que lo disfruten, sobre todo. En el tema musical no les puedo ayudar, porque peor que yo es complicado hacerlo.

Ha ido un año lleno de polémicas por los límites del humor, la de Dani Mateo sin ir más lejos. ¿Es 2018 un año complicado para el humor?

Siempre ha sido complicado. Lo que ocurre ahora es que las redes sociales, los políticos magnifican todo demasiado y hay que diferenciar entre una broma a algo realmente serio. Hay que tranquilizarse. No hago humor político, de actualidad, así que no suelo tener ese problema. Sobre todo si haces teatro, como es mi caso, que ahora estoy con Juanra Bonet dando vueltas, a mí me gusta hacer un humor universal. Ahora pasa todo tan rápido que dentro de cuatro días nadie se acordará del chiste de Dani Mateo.

¿Cree que se puede hacer un Homo Zapping ahora como se haría en 2003?

No creo que haya mucha diferencia entre el que se hacía entonces y el que se hace ahora. Al final, siempre ha sido un formato de humor blanco. Evidentemente, alguien puede enfadarse, pero es su problema.

¿Qué proyectos tiene para 2019?

Tengo por ahí una serie, pero no quiero decir nada porque aún no hay nada hablado. Es lo que más me gustaría que saliese. Es un proyecto propio, a ver si hay suerte.

