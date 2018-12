Paula González, ganadora de 'GH15', irreconocible en una impactante imagen tras varios retoques estéticos Ecoteuve.es 15:59 - 28/12/2018 | 16:10 - 28/12/18 1 Comentario

La exconcursante reivindica su libertad para cambiar su imagen cuando quiera

Paula Gónzalez, exconcursante de GH 15, ha mostrado en su perfil de Instagram su último retoque físico. Su nuevo look no ha agradado a sus seguidores, que le han acusado de no parecer la misma chica que conocieron en el reality show.

Con peluca oscura y flequillo recordando a su referente Cleopatra ha posado la ex gran hermana en una de sus fotos más recientes en la red social. Junto a este look poco habitual, la ganadora de GH 15 ha querido mostrar su último retoque físico. Orgullosa de su nueva imagen Paula publicaba la fotografía con un revelador mensaje en inglés: "Sé lo que vais a decir".

La exconcursante no duda en hablar sobre sus retoques físicos mostrándolos en su perfil de Instagram y que solo han sido tres: aumento de pecho, rinoplastia, y su reciente aumento de labios. Las reacciones a su fotografía no tardaron en aparecer.

