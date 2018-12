La aplaudido 'zasca' de Ana Morgade a una mujer tras su grave ataque xenófobo en Madrid Ecoteuve.es 10:43 - 28/12/2018 0 Comentarios

La humorista ha respondido de forma contundente desde el plató de 'Zapeando'

Ana Morgade ha querido pronunciarse este jueves en Zapeando ante el ataque racista que se produjo estos días en una tienda de Madrid. Morgade ha criticado las actitudes de la señora que increpó a un dependiente con un aplaudido discurso.

"Atentos a las cosas absolutamente infundadas, falsas y barbaridades que le dice a un dependiente", decía Ana Morgade con gesto serio dando paso al vídeo en el plató de La Sexta.

En las imágenes se ve cómo una señora increpa a un dependiente racializado: "Tú no eres nada. Los pasaportes y los DNIs, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan se quitan", le dijo la señora al dependiente. Esta actitud ha hecho que la colaboradora se signifique al respecto.

"Además de racista es bastante ignorante", comenzó contestando Morgade cuando la señora expresó que le iban a "quitar" el DNI español al dependiente. "Evidentemente el ordenamiento jurídico no dice en ningún momento que los DNI se den o se quiten como si fueran cromos... Tampoco dice para ser español hay que tener madre y padre españoles. Le valdría enterarse de estas cosas antes de hablar y no asustar a la gente. Y, desde luego, tener un poco más de espíritu navideño todo el año", manifestó con rotundidad.

Hace un rato en Bravo Murillo, Madrid. Una sra entra en una tienda soltando insultos racistas. Al enterarse que el trabajador es racializado, le manda a su "pais de mierda". Después carga contra musulmanes y acaba amenazando con retirarle nacionalidad por "hijo de innmigrante". pic.twitter.com/EKkJgCNFXm — Es Racismo (@esracismosos) 24 de diciembre de 2018

